Justice teasern Single an – neue Platte soll auch 2024 kommen

Das Duo hat einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf Instagram geteilt.

Die französische Elektro-Band Justice hat am 01. Januar einen Beitrag auf Instagram geteilt, in dem sie neue Musik für 2024 angekündigt haben. Auch Pedro Winter, Manager von Justice, bestätigte, dass das Duo in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen und auf Tour gehen wird.

Der Video-Vorgeschmack auf Neues von Gaspard Augé und Xavier de Rosnay zeigt eine simple Aufnahme: ein vu-Meter, womit Lautstärke-Einheiten gemessen werden können. Zu hören ist dabei ein neuer, instrumentaler Track der Gruppe. „Happy New Year“ wünscht die Band in der Caption des Beitrags.

Seht hier den Instagram-Beitrag:

Bereits im Juni letztes Jahr kündigte Pedro Winter die Rückkehr des Duos an. In einem französischen Radio-Interview sagte er: „Ist das ein Knüller? Vielleicht? Ich kann es euch jetzt schon sagen. Es wird ein neues Album und eine neue Tour im Jahr 2024 geben.“ Im Oktober sprach er in einem Interview mit „NME“ erneut über die anstehende Veröffentlichung. Er hätte beim Hören der LP „Gänsehaut“ bekommen. Er erzählte, wie auch das Album CROSS den Effekt auf ihn hatte: „Als ich CROSS hörte, hatte ich Gänsehaut – ich liebte jede einzelne Note dieser Platte, und ich habe auch Gänsehaut, wenn ich das kommende Justice-Album höre.“ Er berichtete weiter, dass er „stolz darauf“ sei, mit einer Band zu arbeiten, bei der sich „die Grenzen verschieben“ und die „innovativ ist“.

Das neue Album wird die erste Platte von Justice seit über sieben Jahren sein. Die letzte LP WOMAN veröffentlichten die Franzosen 2016.

Zuletzt haben sie ein Original-Demo ihres Tracks „D.A.N.C.E“ herausgebracht, mit dem sie 2022 das 15-jährige Jubiläum ihres Debütalbums feierten.