Justice kündigen neues Album ‚WOMAN WORLDWIDE‘ an

In Kürze erscheint das sechste Studioalbum der Band aus Sheffield. Zeit also, sich mit ihrem Backkatalog auseinander zu setzen.

Die Anzeichen für das neue, sechste Studioalbum der Arctic Monkeys verdichteten sich zuletzt. Nicht nur spielt die Band aus Sheffield im Sommer 2018 eine Reihe Festivals, darunter etwa die Schwestern-Festivals Hurricane/Southside, sondern tritt auch für drei bereits restlos ausverkaufte Solo-Konzerte in Deutschland auf. Darüber hinaus schien es so, als habe Schlagzeuger Matt Helders einem Fan gesteckt, dass das zu dieser Zeit noch titellose neue Werk im Mai 2018 erscheinen werde. Und nun haben wir Gewissheit: Ja, die Arctic Monkeys veröffentlichen wirklich bald eine neue Platte. Sie heißt TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO und kommt am 11. Mai in die Läden.…