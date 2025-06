„Harry Potter“-Serie: 9 weitere Cast-Mitglieder stehen fest

„Harry Potter“: So nimmt der Cast der Serienadaption Form an

Nachdem HBO Originals kürzlich bereits die drei Hauptdarsteller für die neue „Harry Potter“-Serie angekündigt hat, steht jetzt auch der weitere Hauptcast fest. Man hat neun Darstellerinnen und Darsteller bekannt gegeben und einige davon kennt man bereits.

Das sind die weiteren Cast-Mitglieder

Katherine Parkinson wird die herzliche Molly Weasley verkörpern – sie kennt man unter anderem durch „The IT Crowd“, wofür sie einen BAFTA-Award erhielt. Lox Pratt übernimmt die Rolle des Draco Malfoy, während Johnny Flynn als sein Vater Lucius auftritt. Pratt gilt als vielversprechendes Nachwuchstalent, Flynn hat sich dagegen bereits als Schauspieler und Musiker einen Namen gemacht.

Unter den neu besetzten Hogwarts-Schülern sind Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil) und Sienna Moosah (Lavender Brown). Darüber hinaus spielt Bel Powley Petunia Dursley und Daniel Rigby schlüpft in die Rolle von Vernon Dursley. Bertie Carvel komplettiert die Gruppe, er wird den Minister für Zauberei, Cornelius Fudge, spielen.

„Harry Potter“-Serie: Der wesentliche Cast dürfte somit komplett sein

Das Cast-Update für die neue „Harry Potter“-Serie folgt der Ankündigung, dass Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen sein werden.

Wie nehmen Fans die Ankündigung auf?

Mit dem vielversprechenden Cast, in dem namhafte Charakterdarsteller sowie neue Hogwarts-Schüler zusammenkommen, steigt offenbar auch das Vertrauen der Fans in die Serienadaption, wie sich in Kommentaren in den sozialen Medien zeigt.

Executive Producer Francesca Gardiner schreibt die Serie, Mark Mylod wird ebenfalls als Executive Producer fungieren und mehrere Episoden der Serie inszenieren. Produziert wird sie für HBO in Zusammenarbeit mit Brontë Film and TV und Warner Bros. Television. Weitere Executive Producer sind zudem J.K. Rowling, Neil Blair und Ruth Kenley Letts von Brontë Film and TV sowie David Heyman von Heyday Films.