Nach „Vier Minuten“: Die nächste Story über Klavierspielerin Jenny von Loeben, gespielt von Hannah Herzsprung.

Das 2007er Werk „Vier Minuten“ blieb als Gefängnisdrama, in dem die Pianistin Jenny von Loeben zunächst als musikalisches Wunderkind gefeiert wird, dann aber aufgrund eines Mordes, den sie nicht begangen hat, für fünfzehn Jahre hinter Gitter muss, im Gedächtnis. Am 11. Januar 2024 kommt die Fortsetzung der Story in die Kinos und bei uns gibt es exklusiv den ersten Trailer zu „15 Jahre“ mit Hannah Herzsprung in der Hauptrolle zu sehen.

Schaut hier den Trailer zu „15 Jahre“:

In der Pressemitteilung zum Film und deren Protagonistin Jenny von Loeben heißt es: „Als sie nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis im christlichen Glauben Halt sucht, erfährt sie, dass ihre Jugendliebe, einst verantwortlich für ihr Martyrium, unter dem Künstlernamen Gimmiemore ein international gefeierter Star geworden ist. Das überwältigende Bedürfnis nach Rache gefährdet ihre fragile Übereinkunft mit Gott und ihre Beziehung zu einem syrischen Musiker, der Jenny ehrliche Zuwendung und Vertrauen entgegenbringt. In einer zynischen TV-Talent-Show provoziert sie die Wiederbegegnung mit ihrem einstigen Peiniger und Geliebten und es kommt zu einem intimen Duell auf Leben und Tod. Durch die radikal subjektive Sicht der Hauptfigur stellt „15 Jahre“ Fragen nach den Werten, die für uns im Konflikt mit der Welt auch im 21. Jahrhundert existentielle Bedeutung haben: Wie weit darf ein Mensch in seinem Drang nach Vergeltung gehen, wenn ihm Unrecht widerfahren ist? Und was passiert, wenn dieser Mensch eine affektgesteuerte Musikerin ist?“

Chris Kraus („Vier Minuten“, „Poll“) hat erneut Regie und Drehbuch übernommen. Der Score stammt von Komponistin Annette Focks. Der Singer-Songwriter Max Prosa hat die deutschsprachigen Songs komponiert. Weiterhin sind im Film zu sehen: Hassan Akkouch („4 Blocks“), Albrecht Schuch („Lieber Thomas“) Christian Friedel („Babylon Berlin“), Adele Neuhauser („Tatort“), Stefanie Reinsperger („Tatort“), Katharina Schüttler („Die Zukunft ist ein einsamer Ort“) sowie Désirée Nosbusch („Bad Banks“) und Samuel Koch („Vienna Blood“).