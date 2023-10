PJ Harvey live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Setlist & Support

Am 21. und 22. Oktober tritt PJ Harvey im Berliner Admiralspalast auf. Alle Infos zu den Konzerten.

Mit I INSIDE THE OLD YEAR DYING erschien im Juli 2023 das zehnte Album der Britin. Jetzt geht PJ Harvey mit dem Nachfolger zum 2016er Werk THE HOPE SIX DEMOLITION PROJECT auf Tour. In Berlin wird sie am 21. und 22. Oktober im Admiralspalast auftreten. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu den Konzerten im Überblick.

Tickets

Beide Gigs sind mittlerweile restlos ausverkauft. Tickets für die Konzerte im intimen Rahmen gibt es also keine mehr.

Anfahrt

Der Admiralspalast befindet sich gleich am Bahnhof Friedrichstraße, auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Bahnhof und Spree. Die Adresse lautet: Friedrichstraße 101, 10117 Berlin.

Das Venue schreibt zur Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: „Der Admiralspalast ist mit S-und U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen erreichbar. Die Haltestellen befinden sich ca. 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof „Friedrichstraße“ bzw. auf der Friedrichstraße selbst, hinter der Bahnunterführung. Sie erreichen uns mit den Regionalverbindungen (RE 1, RE 2, RE 3, RE 5, RE 7, FEX & RB 10, RB 14, RB 23), mit den S-Bahnen (S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26), mit der U-Bahnlinie U6, mit den Tram-Verbindungen M1 & 12 sowie mit den Buslinien 147, N5 & N6.“

Zur Anfahrt mit dem Auto gibt der Admiralspalast folgende Hilfestellung auf seiner Website: „Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum; von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum“.

Zum Parken empfiehlt sich die PARK-ONE-Tiefgarage im Spreekarree, die rund um die Uhr geöffnet ist. Die Adresse dazu: Friedrichstraße 134-136, 10117 Berlin.

Support

Bisher hatte PJ Harvey keinen Support-Act bei ihren Konzerten dabei, weshalb auch in Berlin mit keinem gerechnet wird.

Zeiten

Der Einlass ist für beide Konzerttage für 19 Uhr angesetzt. Um 20 Uhr soll bereits PJ Harvey die Bühne betreten und zwischen 21.30 und 22 Uhr kann mit dem Ende der jeweiligen Show gerechnet werden.

Setlist

Zuletzt spielte die Britin häufiger die folgende Setlist (die natürlich immer variieren kann):