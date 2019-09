20 Jahre SHOWBIZ: Muse kündigen umfangreiche Deluxe-Box an

Das wird Dich auch interessieren





Anlässlich des 20. Jahrestags ihres Debüt-Albums SHOWBIZ hat die englische Rock-Band Muse die Veröffentlichung einer umfangreich ausgestatteten Deluxe-Box mit dem Titel ORIGIN OF MUSE für den 06. Dezember 2019 angekündigt. In einem kurzem Video auf ihrem Youtube-Kanal präsentieren Muse die Inhalte der Box.

Die Deluxe-Box reicht über die Anfänge der Band bis hin zum Durchbruchs-Album ORIGIN OF SYMMETRY und enthält neun CDs, vier Vinyl-Alben, ein 48-seitiges Buch mit ausführlichem Interview, Originalpostern, Setlisten, Fotografien und Kontaktformulare, die aus dem Buch herausgenommen werden können, sowie das Original-Artwork. Insgesamt weist die Box 113 Tracks auf, davon bisher 40 unveröffentlicht.

Muse wurden 1994 gegründet und haben bisher acht Studioalben veröffentlicht. Für ihre Alben DRONES (2016) und THE RESISTANCE (2011) wurden die Briten bereits mit zwei Grammys in der Kategorie „Best Rock Album“ ausgezeichnet. Ihre aktuelle Platte SIMULATION THEORY erschien 2018. Zuletzt hatte die Band ihren neuen Track „Pray“ während eines Konzerts in Austin, Texas live performt. Geschrieben wurde der Song für das von „Game of Thrones“ inspirierte Compilation-Album FOR THE THRONE, das pünktlich zur achten und finalen Staffel der Erfolgsserie am 14. April erschien und unter anderem Lieder von Lil Peep, Travis Scott, The Lumineers, A$AP Rocky und Ellie Goulding aufwies.

Die Rezension vom Musikexpress zu ihrem aktuellen Album SIMULATION THEORY findet Ihr hier: