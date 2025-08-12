Mac DeMarco 2025: Neues Album, Jubiläums-Vinyl und Tour

Zartmann im Fokus: Er ist nicht zu stoppen

Mac DeMarco hat ein aufregendes 2025: Neues Album, Jubiläum und Tour. Alle Infos im Überblick.

Mac-DeMarco-Fans aufgepasst: In diesem Jahr veröffentlicht der Feelgood-Singer-Songwriter ein neues Album, bringt eine limitierte Vinyl-Sammlung zugunsten des zehnjährigen Jubiläums seiner damals einschlägigen EP „Another One“ heraus und macht auch noch eine ausgedehnte Tour mit einigen Stopps in Deutschland.

Von „Makeout Videotape“ zu Indie-Ikone

Bis 2011 veröffentlichte der kanadische Multiinstrumentalist unter dem Pseudonym „Makeout Videotape“ ganze fünf Alben in kompletter DIY-Manier. In Vancouver versuchte er sich als Solokünstler unter seinem heutigen Namen und veröffentlichte schon 2012 die EP „Rock and Roll Night Club“ (2012) und noch im selben Jahr das Album „2“ unter dem Label Captured Tracks.

In seiner Laufbahn veröffentlichte DeMarco vier weitere Studioalben, eine EP und vier Demo-Sammlungen. Damit befindet sich der trotz allen Erfolgs bodenständiger Musiker fast in derselben Riege wie musikalische Größen wie Prince, die fast jährlich neue Musik herausbrachten.

Musikalisch ließe er sich wohl am ehesten irgendwo zwischen gemütlichen 70er-Jahre-Retro-Pop und Jazz á la Steely Dan oder Wheezer einordnen. Dieses Jahr erscheinen gleich zwei Werke von ihm: Sein sechstes Album „Guitar“ erscheint am 22. August, die Vinyl-Auflage seiner renommierten EP „Another One“ (2015) ist ab dem 7. November limitiert erhältlich.

„Another One“ wird zehn – und bekommt eine besondere Vinyl-Ausgabe

Mit letzterer hinterließ DeMarco besonderen Eindruck in der Musikbranche, entpuppte er sich mit den acht in Eigenregie aufgenommenen Songs als ungemein feinfühliger Songwriter. 2015 beschreibt ihn Jeremy Gordon von Pitchfork als „in der Lage, die Gefühle anderer Menschen zu erkennen, selbst wenn er ganz in seine eigene Perspektive vertieft ist“.

Die EP wurde vollständig von Mac in seinem Haus in Far Rockaway in Queens konzipiert und aufgenommen. Sie zeige die Reife von Macs Entwicklung als Songwriter, Gordon bezeichnet es als Testament der musikalischen Raffiniertheit DeMarcos, deren simple Eleganz typisch sei für den „Mut und die Seele“, mit denen jedes Album gespickt sei. Auf dem letzten Track der EP verrät der Musiker seine Adresse und lädt die Hörenden auf einen Kaffee in seinem Haus am Wasser ein — und die Menschen kamen wirklich. Was damals ein großes Event war, wird in diesem Jahr zehn Jahre alt.

Die limitierte 10-Jahres-Jubiläumsausgabe enthält sowohl „Another One“ als auch die neu gemasterten „Another One Demos“ auf 2 LPs, untergebracht in einem Gatefold-Cover und gepresst auf transparentem & blauem Far Rockaway Vinyl.

Neues Album und Tour

Im Juli kündigte der Indie-Slacker sein sechstes Album „Guitar“ an. Fans vermuten eine Rückkehr zu seinem ursprünglicheren Sound, zumindest klingen die ersten Songs „Holy“ und „Home“ ähnlich melancholisch sanft und leichtfüßig, wie seine früheren Produktionen.

Im Herbst beginnt seine Tour, bei der er seit langem auch ganze drei Stopps in Deutschland machen wird:

28.10.25 in Hamburg, Docks

03.11.25 in Berlin, Columbiahalle

04.11.25 in Köln, Carlswerk Victoria

Zwar sind alle Termine schon ausverkauft, jedoch kann man sich hier noch auf Resttickets bewerben.