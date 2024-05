30 Jahre später: „Mrs. Doubtfire“-Kinder feiern Reunion

Lisa Jakub, Matthew Lawrence und Mara Wilson kamen für ein Gruppenfoto zusammen.

Ein Teil des „Mrs. Doubtfire“-Casts kam für eine Reunion wieder zusammen. Die drei Schauspieler:innen Lisa Jakub, Matthew Lawrence und Mara Wilson, die die Rollen der Kinder in dem Film-Klassiker gespielt haben, haben sich getroffen und in Erinnerungen geschwelgt.

In „Mrs. Doubtfire“ haben die drei Stars die Kinder von Robin Williams gespielt. Der Schauspieler übernahm in dem Streifen die Rolle des Synchronsprechers Daniel, dessen Frau sich von ihm scheiden lässt und das Sorgerecht für die Kinder bekommt. Um mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können, verkleidet sich Williams‘ Charakter als ältere Dame, die als Kindermädchen der Familie angestellt wird. Der Film wurde im Jahr 1994 veröffentlicht.

30 Jahre später „immer noch wie meine Geschwister“

Auf einem Bild, das am Mittwoch (01. Mai) in den sozialen Medien geteilt wurde, haben sich die drei Kinderstars nun 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Films gemeinsam gezeigt. „Die Schwestern hatten so viel Spaß mit den Brüdern. @marawilson und @matthewlawrence fühlen sich immer noch wie meine Geschwister – auch 30 Jahre nach den Dreharbeiten zu Mrs. Doubtfire“, schrieb Jakub, die die Rolle der ältesten Schwester übernahm, unter das gemeinsame Foto.

Auch Mara Wilson postete das Bild und schrieb in der Caption: „Es ist immer eine Freude, @lisa.jakub und @matthewlawrence zu sehen und es macht immer so viel Spaß, im @officialbrotherlylovepod zu sein.“ Sie und Jakub hatten demnach wohl einen Auftritt im Podcast der Lawrence-Brüder, wie ein größeres Gruppenfoto zeigt, auf dem auch Joey und Andrew Lawrence zu sehen sind.

Seht hier das gemeinsame Bild:

Keine Fortsetzung von „Mrs. Doubtfire“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Darsteller:innen des Films sich wieder zusammengefunden haben. Eine Fortsetzung der Geschichte ist trotzdem unwahrscheinlich, wie auch Regisseur, Chris Columbus, im vergangenen November anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Films, bestätigte. Robin Williams‘ Tod im Jahr 2014 sei der ausschlaggebende Grund dafür gewesen, die Planung eines zweiten Teils abzubrechen.

„Wir hatten ein Drehbuch geschrieben und das war das letzte Mal, dass ich Robin gesehen habe“, sagte der Filmemacher in einem Interview mit „Business Insider“. „Ich ging zu seinem Haus und wir setzten uns hin und sprachen darüber und das Drehbuch war wirklich stark, aber dann ist Robin gestorben, also wird es nie eine Fortsetzung von ,Mrs. Doubtfire‘ geben“, so Columbus.