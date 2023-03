Nathan Lane über Robin Williams: „Er war ein Heiliger“

Die Reihe der Anekdoten über Robin Williams‘ Liebenswürdigkeit ist enorm. Nathan Lane hat sie während eines Podcasts am vergangenen Sonntag (26. März) um einen Eintrag verlängert. Der 67-Jährige sprach mit Moderator Willie Geist auch über seine Rolle in „The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel“. In der 1996 erschienenen Komödie hatte er mit der Darbietung des Travestie-Künstlers Albert Goldmann seine erste große Filmrolle – an der Seite seines Ehemanns Armand Goldmann, verkörpert von Robin Williams, Besitzer des queeren Nachtclubs „The Birdcage“, in dem Albert aufritt. Lane gewann für seine Leistung einen „American Comedy Award“.

Der Erfolg des Films brachte die beiden Schauspieler schließlich zur „The Oprah Winfrey Show“, dem wohl wichtigsten US-Talk-Programm der Zeit. Lane berichtet, dass er vor dem Auftritt Angst verspürt habe, seine Sexualität, die er zu diesem Zeitpunkt bereits vor Freunden und Familienmitgliedern offen lebte, im Fernsehen diskutieren zu müssen.

„Ich habe Robin vorher gesagt, dass ich nicht vorbereitet bin, dass ich ängstlich bin da raus zu gehen und mit Oprah zu reden, ich war nicht bereit da raus zu gehen und darüber zu reden, dass ich schwul bin, im nationalen Fernsehen, ich war einfach nicht bereit.“

Williams habe ihn daraufhin beruhigt und versprochen, dass alles klappen würde. Als die Moderation dann begann das Gespräch so zu lenken, dass es für Lane hätte unangenehm werden können, habe er die Konversation übernommen und in eine andere Richtung geführt: „Er hat mich beschützt. Weil er ein Heiliger war.“

Im Jahr 2014 beging Robin Williams Suizid. Später wurde öffentlich, dass er an Demenz erkrankt war. Lane ist zur Zeit am Broadway in der Produktion „Pictures from Home“ zu sehen. Während seiner gesamten Karriere war er sowohl Film- als auch Musicaldarsteller.