„Scrubs“-Reunion: Cast kommt für eine gemeinsame Pizza wieder zusammen

Es sei eine „spontane Pizza-Party“ gewesen, so Christa Miller.

Mit einem gemeinsamen Foto sorgen die „Scrubs“-Stars für Begeisterung im Internet. Obwohl es von der Serie seit 2010 keine neuen Folgen mehr gibt, besteht die Fangemeinde weiterhin. Das zeigt sich jetzt auch bei der Veröffentlichung eines Cast-Schnappschusses, den die Schauspielerin Christa Miller auf ihrem Instagram-Account geteilt hat.

„Spontane Pizza-Party“

Auf ihrem Social-Media Account postete die 59-Jährige ein Bild der Hauptdarsteller:innen Zach Braff, Sarah Chalke, John C. McGinley und sich selbst mit der Caption „Spontane Pizza-Party mit meinen Scrubs“.

Seht hier das Bild der Mini-Reunion:

Bill Lawrence, Ideengeber und Drehbuchautor von „Scrubs“ sowie Millers Ehemann, scherzte in den Kommentaren, es sei „seltsam“, dass er nicht eingeladen wurde. Die Fans sind jedenfalls begeistert – „Ich liebe euch alle!“ und „Bringt Scrubs zurück“, schreiben User:innen unter das Foto.

John C. McGinley, der in der Comedy-Serie Chefarzt Perry Cox spielte, teilte ein ähnliches Bild auf X und schrieb dazu: „… die Band wieder zusammenbringen!“

„Scrubs“-Neuauflage als Film?

Die neun Staffeln der Show wurden von 2001 bis 2010 im US-Fernsehen ausgestrahlt und waren ab 2003 auch in Deutschland zu sehen. Im Mittelpunkt von „Scrubs“ stand der Medizinstudent John Dorian (gespielt von Zach Braff), der mit seiner inneren Stimme und seiner Tagträumerei der Serie zu ihrer Popularität verhalf. Sarah Chalke spielte außerdem Freundin Dr. Elliot Reid und Christa Miller die dem Aufsichtsrat angehörende Jordan Sullivan.

Das Ensemble ist über die Jahre hinweg immer wieder zusammen aufgetaucht und weiterhin in Kontakt geblieben. Im Jahr 2022 wurde bereits beim ATX TV Festival über eine Neuauflage der Serie in Form eines Filmes diskutiert. Donald Faison, der in der Krankenhausserie die Rolle von Christopher Turk übernahm, sagte zu einem möglichen „Scrubs“-Reboot: „Wir alle würden sehr gern wieder zusammenarbeiten, aber das kann keine ganze Staffel sein. Es müsste ein Film oder so etwas sein.“