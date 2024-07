600-Millionen-Dollar-Hochzeit: Promi-Party in Mumbai mit Adele und Co.

Justin Bieber, Nick Jonas, die Kardashians und viele weitere A-Promis – so liest sich die Gästeliste wenn Milliardäre heiraten. Adele, Drake und Lana Del Rey sind weitere Topstars, die auf der Gästeliste der prunkvollen Hochzeit von Anant Ambani und Radhika Merchant stehen. Diese wird voraussichtlich mehr als 600 Millionen Dollar kosten.

Stars und führende Politiker sind in die zweitgrößte Stadt Indiens gereist, um an der Hochzeit des jüngsten Sohnes von Mukesh Ambani, dem reichsten Mann Asiens, teilzunehmen. Anant Ambani, 29, heiratet seine langjährige Freundin Radhika Merchant, ebenfalls 29, in dem, was als Hochzeit des Jahres bezeichnet wird. Sie ziehen durch den zur Schau gestellten Reichtum und Glamour alle Blicke auf sich.

Starparade in Mumbai

Laut lokalen Medien werden die Kardashians, Adele, Drake, Lana Del Rey, David Beckham und sogar die ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair und Boris Johnson anwesend sein.

Kim und Khloe Kardashian haben begonnen, zahlreiche Hochzeitsinhalte in ihren Instagram-Stories zu posten. Auch Nick Jonas und seine Frau Priyanka Chopra sollen in Mumbai angekommen sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anbani’s Vater, oft als Plutokrat beschrieben, ist Vorsitzender von Reliance Industries, einem Mischkonzern mit Geschäftsbereichen in Energie, Gas, Unterhaltung, Einzelhandel, Telekommunikation und mehr.

Mit einem geschätzten Vermögen von 123,3 Milliarden Dollar ist Mukesh Ambani die reichste Person des Kontinents und die elftreichste Person der Welt. Die Kosten für das fünfmonatige Hochzeitsspektakel werden auf über 600 Millionen Dollar geschätzt.

Stars, Yachten und Bollywood

Justin Bieber ist auf einem der vielen Events im Vorfeld der Hochzeit aufgetreten. Rihanna sang im März bei einer Vorhochzeitsfeier für das glückliche Paar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber auch führende Wirtschaftsmagnaten wie Microsoft-Gründer Bill Gates und Meta-Chef Mark Zuckerberg haben an den laufenden Festlichkeiten teilgenommen. Eine von den Ambanis im Mai veranstaltete Mittelmeer-Kreuzfahrt beinhaltete Auftritte von Andrea Bocelli, Katy Perry und den Backstreet Boys. Einige der größten Stars Bollywoods wie Alia Bhatt, Ranveer Singh und Salman Khan haben ebenfalls mit den Ambanis gefeiert.

Wenn Beyoncé singt und Politiker tanzen

Indiens wohlhabende Familien feiern traditionell recht verschwenderische Hochzeiten. 2018 sorgte die Ambani-Familie erneut für Schlagzeilen, als Beyoncé bei den Vorhochzeitsfeierlichkeiten der Tochter des Geschäftsmoguls auftrat. Die ehemaligen US-Außenminister Hillary Clinton und John Kerry gehörten zu den Gästen in der westlichen Stadt Udaipur. Der indische Stahlmagnat Lakshmi Mittal sah seine Tochter Vanisha 2004 in einer einwöchigen, prunkvollen Feier in Frankreich den Banker Amit Bhatia heiraten. Zu den Feierlichkeiten gehörte eine Zeremonie im Schloss Versailles, und Stars wie Kylie Minogue standen auf der Gästeliste. Die gesamte Feier war mit Berichten zufolge rund 60 Millionen Dollar dagegen ein echter Schnapper.