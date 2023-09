„8 Mile“-Darsteller Nashawn Breedlove verstorben

Der Rapper und Schauspieler ist im Alter von 46 Jahren verstorben.

Der Rapper Nashawn Breedlove ist am Sonntag, den 24. September, im Alter von 46 Jahren verstorben. Das bestätigt nun die Familie des Musikers. Er sei im Schlaf gestorben, während er sich in seinem Zuhause im US-Bundesstaat New Jersey befand. Die Todesursache sei unklar.

Bekannt wurde Nashwan Breedlove vor allem durch seine Rolle in Eminems teils autobiografischen Drama „8 Mile“. In dem 2003er Film verkörperte er die Rolle des Lotto, der in einem Rap-Battle gegen die Figur des „Mockingbird“-Künstlers B-Rabbit antrat. Diese Szene teilte auch Mickey Factz in Gedenken an seinen guten Freund in einem Social-Media-Post. „RIP an einen der wenigen Emcees, die Eminem geschlagen haben… Lotto von 8 Mile. Der von seinen Freunden liebevoll OX genannt wurde. Wir werden dich für deine Hartnäckigkeit und Aggressivität vermissen“, trauert der New Yorker Rapper.

Breedlove lieferte außerdem mit seinem Track „Don’t Talk Shit“ einen Teil des Soundtracks zu dem HipHop-Film „The Wash“, der 2001 mit Dr. Dre und Snoop Dogg in den Hauptrollen veröffentlicht wurde.

Breedloves Mutter Patricia gab seinen Tod offiziell am 26. September auf Facebook bekannt. „Nashawn war ein Rapper, Sänger, Songwriter und Schauspieler. Keiner konnte sein Talent leugnen. Nashawns Weggang von dieser Welt hat eine große Lücke in meinem Leben hinterlassen, die mit Worten nicht vollständig ausgedrückt werden kann. Ich kann den Schmerz und die Verletzung, die ich empfinde, nicht in Worte fassen. Er war nicht nur mein Sohn; er war ein bemerkenswerter Mann, dessen Charakter und Stärke alle inspirierte, die seinen Weg kreuzten. Ich liebe dich, mein Sohn, nichts außer dem Tod kann uns trennen“, gedenkt sie ihrem Sohn.

