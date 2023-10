Aaron Carter: Familie verklagt Ärzte und Apotheken nach seinem Tod

Aaron Carters Tod wurde zwar offiziell als Unfall eingestuft, die Familie sieht jedoch Ungereimtheiten.

Aaron Carter, der Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter, wurde im November 2022 bewusstlos in seinem Haus in Lancaster aufgefunden und noch vor Ort für tot erklärt. Jetzt verklagt die Familie des Sängers Ärzt:innen und Apotheken wegen widerrechtlicher Tötung. In der Klage wird behauptet, das medizinische Personal trage Mitschuld am Tod von Carter.

In der Klage heißt es, man hätte Aaron Carter angesichts seiner medizinischen Vorgeschichte keine Opioide verschreiben dürfen. Die falsche Verschreibung und Übergabe von Medikamenten, die sein Urteilsvermögen und geistige Gesundheit beeinträchtigten, hätten laut Klageschrift zu seinem Tod beigetragen, wie „The Independent“ zu berichten weiß. Weder Ärzt:innen noch Apotheken haben sich bisher zu den Anschuldigungen geäußert.

Offizielle Papiere werfen Fragen auf

In den offiziellen, vom Los Angeles County Department of Medical Examiner-Coroner veröffentlichten Dokumenten wurde im April bekanntgegeben, dass die primäre Todesursache Ertrinken war. Als sekundäre Todesursachen wurden die Wirkung von Alprazolam, einer generischen Form von Xanax, und das Einatmen von Difluorethan angegeben. Aufgrund dessen wurde der Tod als Unfall eingestuft.

Carters Ex-Verlobte Melanie Martin sagte damals, dass ihr der Autopsie-Bericht keinen „Abschluss“ geben konnte. Gegenüber „TMZ“ erklärte sie, dass sie die Ergebnisse des Gerichtsmediziners anzweifeln würde: „Die Ergebnisse der Autopsie sind für mich kein Abschluss. Es wird behauptet, der Tod sei durch Ertrinken eingetreten, aber es wird auch hinzugefügt, dass Carter in der Badewanne ein T-Shirt und eine Halskette trug, was keinen Sinn ergibt, denn warum sollte er mit Kleidung in einer Badewanne sein?“ Weiterhin sagte sie: „Ich stehe immer noch unter Schock und vermisse Aaron immer noch jeden Tag. Ich verstehe die Kette der Ereignisse nicht, und dieser Bericht wirft nur noch mehr Fragen auf“.

„Mein Herz ist gebrochen“

Auch Aaron Carters Bruder Nick Carter äußerte sich damals öffentlich zu dem tragischen Tod: „Mein Herz ist gebrochen. Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, ist meine Liebe zu ihm nie erloschen. Ich habe mich immer an die Hoffnung geklammert, dass er eines Tages einen gesunden Weg einschlagen und endlich die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte“. Er führte fort: „Ich werde meinen Bruder mehr vermissen, als irgendjemand jemals wissen wird. Ich liebe dich, Chizz. Jetzt kannst du endlich den Frieden haben, den du hier auf der Erde nie finden konntest….Ich liebe dich, kleiner Bruder“.