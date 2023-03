Aaron Carters Mutter glaubt an gewaltvollen Tod ihres Sohnes

Foto: Getty Images, Handout. All rights reserved.

Aaron Carter verstarb am 5. Februar 2022 im Alter von nur 34 Jahren. Die offizielle Todesursache ist nicht bekannt oder veröffentlicht worden, ausgegangen wird von Suizid. Seine Mutter Jane Schneck aber glaubt, wie nun bekannt wurde, an Fremdeinwirkung – und postete Bilder auf Facebook, die das untermauern sollen. Darauf zu sehen ist die immer noch volle Badewanne, in der Carter tot aufgefunden wurde, ein dreckiges Handtuch und mit Fäkalien beschmierte Kleidung, wie mehrere Quellen, darunter „stern.de“ berichten.

Für Schneck sind das Beweise für einen Mord. „Ich möchte diese Fotos vom Todesort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner es als versehentliche Drogenüberdosis abgetan hat. Sie haben es nie als möglichen Tatort untersucht, wegen seiner Suchtvergangenheit“, schrieb sie dazu auf Facebook.

In dem Haus des ehemaligen Teenie-Stars wurden verschreibungspflichtige Medikamente gefunden, weswegen die Ermittler von einem selbstverschuldeten Tod ausgingen. 2017 wurde Carter positiv auf Opiate getestet und zwei Jahre darauf sprach er offen über seine Schizophrenie, sowie seine bipolare Störung und eine multiple Persönlichkeitsstörung. Eine genaue Ermittlung der Todesursache steht noch aus, nur Ertrinken konnte bisher ausgeschlossen werden.

Seinen größten Erfolg feierte der jüngere Bruder des Back Street Boy Nick Carter zwischen 1997 und 2002. Durch den frühen Erfolg – sein Debütalbum brachte er als Neunjähriger heraus – und dem damit einhergehenden Druck litt er wie so viele Kinder-Stars mit fortschreitendem Alter unter Drogenproblemen.