Änderungen bei den Grammys: 2026 kann das beste Album-Cover gewinnen

Die Grammys zählen zu den wohl wichtigsten und renommiertesten Musikpreisen, die die Welt zu bieten hat. Im Jahr 2026 findet die Preisverleihung bereits zum 68. Mal statt. Am 1. Februar 2026 werden die Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles verliehen. Für Deutschland ist das die Nacht auf den 2. Februar. Die Nominierungen der Künstler:innen werden bereits am 7. November 2025 veröffentlicht. Bei den nächsten Grammys wird es aber auch einige Änderungen geben.

Änderungen bei den Grammys: Diese neuen Kategorien wird es geben

„Die oberste Priorität der Academy ist es, die Musikliebhaber zu repräsentieren, denen wir jedes Jahr dienen“, sagte Harvey Mason Jr., CEO der Recording Academy. Aus diesem Grund gibt es 2026 erstmals die Kategorie „Bestes Albumcover“. Mason erklärte außerdem, dass man den Mitgliedern genau zuhöre. So wolle man sicherstellen, dass die Regeln und Richtlinien die heutige Musik widerspiegeln und es ermöglichen, so viele verdiente Künstler wie möglich auszuzeichnen.

Eine weitere Neuerung ist die Umbenennung der Kategorie „Bestes Country-Album“ in „Bestes zeitgenössisches Country-Album“. Hinzu kommt die Einführung des Preises „Bestes traditionelles Country-Album“. Künftig wird es auch nur noch eine Auszeichnung für das „ Best Recording Package“ geben. Zuvor hatte es „Best Recording Package“ und „Best Boxed or Special Limited Edition Package“ gegeben.

Mehr Preise für mehr Anerkennung

Harvey Mason Jr. sagt gegenüber „GRAMMY.com“ außerdem, dass man sich jedes Jahr bei der Überprüfung der Auszeichnungen und Nominierungen darauf konzentriere, die Regeln zu verfeinern, alles offenzulegen, was nicht mehr funktioniere, und sicherzustellen, dass die kreative Gemeinschaft auf die sinnvollste Weise gefeiert werde. „Ich bin begeistert, dass viele der diesjährigen Änderungen es uns ermöglichen, noch mehr Kreative zu ehren. Das ist für mich immer ein positives Ergebnis“, berichtet der CEO der Recording Academy. Diese Neuerungen sorgen zudem dafür, dass diejenigen, die einen bedeutenden Beitrag zum musikalischen Prozess leisten, angemessen gewürdigt würden.

In den Klassik-Kategorien sind so zum Beispiel Komponisten und Textdichter/Librettisten nun neben allen anderen wichtigen Kreativen wie Künstlern, Produzenten und Tontechnikern der Gewinneralben für eine GRAMMY-Auszeichnung qualifiziert.

Wer wird zugelassen?

Zur Normierung der 68. Grammys sind alle Werke zugelassen, die in der Zeit zwischen dem 31. August 2024 und 30. August 2025 erschienen sind oder noch erscheinen werden.