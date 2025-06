Sabrina Carpenter: Wieso es für ihr neues Albumcover Kritik hagelt

10 Hits, die uns den Glauben an das Gute in der Popmusik wiederschenken

Sabrina Carpenter bringt nach dem Mega-Erfolg ihres Albums SHORT N‘ SWEET neue Musik raus. Die Sängerin hat über die Sozialen Medien die Ankündigung inklusive Cover-Artwork zum Album MAN’S BEST FRIEND geteilt. Das Cover zeigt sie in einem schwarzen, kurzen Kleid mit High Heels, während sie auf dem Boden kniet und sich am Bein eines Mannes festhält. Dieser hält die Carpenter an den Haaren – fast so, als würde er sie an einer Leine halten.

Deshalb haben ihre Fans ein Problem mit dem Cover

Der Star ist bekannt dafür, sex-positiv und öfter auch mal etwas provokant oder kontrovers zu agieren. Während ihrer Live-Performances zum Song „Juno“ beispielsweise zeigt Carpenter bei jeder Show eine neue Sex-Stellung – passend zum Text: „Willst du ein paar verrückte Stellungen ausprobieren? Hast du diese schon mal ausprobiert?“.

Unter dem Instagram-Post zur Ankündigung von MAN’S BEST FRIEND erntet Sabrina Carpenter jetzt allerdings heftige Kritik. Für viele Fans scheint sie eine Grenze überschritten zu haben. „Erklär mir nochmal, wie das nicht Männer in den Mittelpunkt stellt? Wie ist das nicht auf den männlichen Blick ausgerichtet?“, schreibt eine Userin. In einem anderen Kommentar heißt es: „Dieses Albumcover ist schlicht und ergreifend erniedrigend für Frauen, da kann ich nicht lügen 😭“.

Andere Fans wiederum, sind sich sicher, dass es sich bei dem Album-Cover klar um einen eindeutigen gesellschaftlichen Kommentar des Popstars handelt.

„Manchild“ ist die erste Single des Albums

Erst am 5. Juni veröffentlichte Sabrina Carpenter die erste Single aus dem Album mit dem Titel „Manchild“. Dieser handelt in erster Linie davon, wie unreif Männer sein können.

Ob das kontroverse Albumcover mehr als nur eine Darstellung von „Erniedrigung‘“ zeigt oder, ob mehr dahintersteckt wird sich spätestens mit der Veröffentlichung von MAN’S BEST FRIEND am 29. August 2025 zeigen.