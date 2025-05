Alice in Chains: Drummer meldet sich nach Konzertabsage

Alice in Chains mussten aufgrund von gesundheitlichen Problemen des Drummers Sean Kinney ein für Anfang Mai geplantes Konzert kurzfristig absagen. Nun meldet sich der Schlagzeuger diesbezüglich über Social Media zu Wort.

„Das Problem erfordert sofortige Aufmerksamkeit“

Eigentlich hätte die Grunge-Band am 8. Mai in Connecticut spielen sollen, doch kurz vor Beginn der Show gab die Band auf Instagram bekannt, dass der Auftritt sowie weitere geplante Shows gecancelt werden müssen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In dem offiziellen Statement hieß es: „Nach sorgfältiger Abwägung und auf Anraten medizinischer Fachkräfte haben wir die Entscheidung getroffen, unsere bevorstehenden Festivalauftritte und die Headline-Shows von Alice in Chains abzusagen. Obwohl wir uns sehr darauf gefreut haben, wieder live zu spielen, hat Seans Gesundheit derzeit oberste Priorität. Das Problem erfordert zwar sofortige Aufmerksamkeit, doch seine langfristige Prognose ist positiv.“

Jetzt gab es ein Update von Kinney selbst.

Sean Kinney: „THE GOOD, THE BAD & THE WTF?“

Knapp eine Woche später meldete sich Schlagzeuger Sean Kinney dann persönlich auf Social Media zu Wort, in einem humorvollen und ehrlichen Post mit dem Titel „THE GOOD, THE BAD & THE WTF?“

Darin bedankte er sich zunächst bei den Fans für ihr Verständnis und entschuldigte sich bei allen, die von den Absagen betroffen waren: „Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, wieder mit der Band auf die Bühne zu gehen. Es war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung.“

Kinney berichtete weiter, dass er nach der Diagnose „durch die fünf Phasen der Trauer“ gegangen sei – und beschrieb diese in seinem Post im Detail, mit einem Augenzwinkern. Hier nachzulesen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Abschluss schrieb er: „Die gute Nachricht ist, dass es mir gut geht und ich leben werde. Die schlechte Nachricht (für manche von euch?) ist, dass es mir gut geht und ich leben werde. Xoxo“