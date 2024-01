Alice In Chains: JAR-OF-FLIES-Neuauflage mit echten Fliegen in der Vinyl

Die Jubiläums-Sonderedition ist auf 150 Exemplare limitiert gewesen und bereits restlos ausverkauft.

Kurz nachdem JAR OF FLIES zum 30. Mal Geburtstag gefeiert hat, haben Alice In Chains eine ganz besondere Vinyl auf den Markt gebracht, um das Jubiläum ihres Mini-Albums zu feiern. Passend zum Titel veröffentlichten sie 150 limitierte, durchsichtige Schallplatten, in die echte, tote Fliegen eingearbeitet sind.

Einblicke hinter die Kulissen kommen bald

Das Preis pro Exemplar lag beim Launch bei umgerechnet rund 92 Euro – mittlerweile sind die Insekten-Ausgaben restlos ausverkauft. Die Umsetzung dieser bizarren Vinyls wurde durch „Romanus Custom Vinyl“ ermöglicht, eine Firma, die gewissermaßen genau auf solche Projekte spezialisiert ist. Für Pat & The Pissers haben sie vor kurzem eine Platte mit Maden gefüllt und auch flüssig gefüllte EPs gehören zu ihrem Spezialgebiet.

Auf die Sonderanfertigung für Alice In Chains scheinen sie auf jeden Fall mächtig stolz zu sein und schreiben auf ihrer Instagram-Seite: „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir diese bizarren Schönheiten für @aliceinchains in Zusammenarbeit mit den guten Leuten von @velvethammermgmt herstellen. Gefüllt mit ECHTEN toten Fliegen. Es war tatsächlich ziemlich schwierig, an echte tote Fliegen heranzukommen. Absolut kultige Band, Album & mehr. Video und weitere Hinter-den-Kulissen-Inhalte werden folgen! Es ist uns eine Ehre, diese zu machen.“

Neben der Schallplatte haben Alice In Chains auch ein Box-Set zum 30-jährigen Jubiläum ihrer EP in limitierter Auflage veröffentlicht. Dieses enthält ein Glas mit Logo-Prägung und einem durch Berührung aktivierten roten LED-Licht mit künstlichen Fliegen, ein 3D-Lentikular-Poster, eine Dreifarb-Vinyl von JAR OF FLIES, ein 60-seitiges Hardcover-Buch, ein Poster – verpackt in einer siebbedruckten, UV-beschichteten Schattenbox. Auch das Box-Set ist aktuell ausverkauft.

Auch ein Skateboard-Deck und ein individuelles Poker-Set wurden zum Jubiläum herausgebracht, beide sind aktuell noch auf der Website der Band erhältlich.