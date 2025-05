Little Simz: Zwei Deutschlandkonzerte im September 2025

Little Simz :: Stillness In Wonderland

Am 6. Juni wird mit LOTUS die neue Platte von Little Simz herauskommen. Die 31-jährige Britin hat nun bekannt gegeben, dass sie das Album auch zeitnah in Deutschland live vorstellen wird – und zwar Ende wird die Rapperin hierzulande mit ihrer „The Lotus Tour“ im September zu sehen sein.

Zunächst ist am 23. September ein Auftritt im Berliner UFO am Velodrom geplant und sechs Tage später ein weiterer im Kölner Palladium.

Little Simz auf Deutschlandtour 2025 – Konzerttermine im Überblick:

Di. 23.09.2025 Berlin UFO am Velodrom

Mo. 29.09.2025 Köln Palladium

Karten gibt es via Telekom Prio Tickets ab Mittwoch, den 21. Mai, ab 10.00 Uhr im Online-Presale (für 48 Stunden, siehe hier) zu kaufen.

Weiter geht es mit dem Ticketmaster Presale am Donnerstag, den 22. Mai, (Online-Presale, 24 Stunden, siehe hier) ebenfalls ab 10.00 Uhr.

Der allgemeiner Vorverkaufsstart rollt dann am Freitag, den 23. Mai, ab 10.00 Uhr (siehe hier) an.

Bei LOTUS handelt es sich um das sechste Album der Londonerin, die gebürtig Simbiatu Abisola Biola Ajikawo heißt. Und Little Simz ist zeitgleich schon immer auch als Schauspielerin unterwegs. So war sie beispielsweise in der Netflix-Serie „Top Boy“ (2019–2023) sowie zuletzt in „The Power“ (2023) zu sehen. In dem Marvel-Film „Venom: Let There Be Carnage“ (2021) hatte sie einen Cameo-Auftritt und sang den Titelsong.