Alice Phoebe Lou geht mit neuem Album 2023 auf Tour – hier die Tickets und Termine

Alice Phoebe Lou kommt ursprünglich aus Kapstadt und lebt inzwischen in Berlin, wo sie als Straßenmusikerin entdeckt wurde. Im Jahr 2021 hatte sie gleich zwei Alben veröffentlicht. Im März erschien ihr drittes Studioalbum GLOW, im Dezember folgte dann das Überraschungsalbum GOD’S PLAY, das sie nur wenige Stunden vor dem Release auf Social Media ankündigte. Nun steht der noch unbetitelte Nachfolger in den Startlöchern. Am 10. März 2023 soll mit „Shelter“ die erste Single daraus erscheinen. Neue Tourdaten hat Alice Phoebe Lou in diesem Rahmen ebenfalls angekündigt – präsentiert vom MUSIKEXPRESS.

ME präsentiert: Alice Phoebe Lou auf Tour 2023

25.10.2023 – Köln, Gloria Theater

26.10.2023 – Frankfurt, Zoom

27.10.2023 – München, Technikum

05.11.2023 – Berlin, Metropol

11.11.2023 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

Der Artist-Presale hat bereits begonnen. Der Eventim-PreSale folgt am 22. Februar um 10 Uhr, der allgemeine Vorverkauf startet am 23. Februar um 10 Uhr.

Im April 2022 spielte Alice Phoebe Lou ein Benefizkonzert zu Gunsten von „SOS Kinderdörfer weltweit“ und der Hilfsorganisation „Leave No One Behind“ in Berlin. Ihr Debütalbum ORBIT erschien 2016, der Nachfolger PAPER CASTLES im März 2019. ME-Autorin Julia Friese schrieb darüber, es klinge „wie nachts mit verbundenen Augen nackt zu schwimmen – als Protest. Denn Lous Songs lehnen sich auf gegen Missbrauch („Skin Crawl“, „Something Holy“), bedienen sich einiger Naturmetaphern (der Mond in „My Outside“, die Sterne in „My Spark“) und gipfeln in allerberuhigendster Spieluhrhaftigkeit („Ocean“). Manchmal erinnert Lous Galaxie voll unbeugsamer Weiblichkeit an die SONG TO A SEAGULL-Phase von Joni Mitchell. Ein anderes Mal wünscht man sich einen Hit, dem man sich beugen muss.“