Alicia Keys und Jay-Z performen „Empire State Of Mind“ (Video)

Alicia Keys wollte mit einer besonderen Performance bei den Tony Awards glänzen – schließlich fanden die in ihrer Heimatstadt statt.

Eigentlich sollte es bei der Verleihung der Tony Awards am Sonntagabend (16. Juni) in New York für Alicia Keys um ihr Musical „Hell’s Kitchen“ gehen. Dieses geriet allerdings in den Hintergrund, als die Sängerin die Zuschauer:innen mit einem besonderen Gast überraschte: Jay-Z rappte kurzerhand live an der Seite von Keys zu deren gemeinsamen Hit „Empire State Of Mind“.

Alicia Keys: „Ich musste etwas Verrücktes tun!“

Dass Alicia Keys bei den Tony Awards auftreten würde, war dem Publikum klar – immerhin war „Hell’s Kitchen“ bei Amerikas wichtigster Musical-Preisverleihung für 13 Awards nominiert. Aber dass die Zuschauer:innen ein ikonisches Duo der 2000er live erleben würden, stand wohl eher nicht auf der Agenda.

Als der Beat zu „Empire State Of Mind“ einsetzte, lief Keys durch die Crowd und sagte ins Mikrofon: „Ich musste etwas Verrücktes tun! Es ist meine Heimatstadt!“ So kündigte die Sängerin Jay-Z an, der daraufhin auf der Leinwand erschien und in der Lobby des Theaters sitzend seinen Part des gemeinsamen Tracks rappte.

Pünktlich zu ihrem Einsatz traf Keys ebenfalls in der Lobby ein und sang neben ihren Kollegen den Refrain der New-York-Hymne. Das Publikum sah die beiden derweil auf der Leinwand.

Seht hier einen Mitschnitt des Live-Moments:

Aufmerksame Follower:innen hätten von dem Live-Duett übrigens bereits am Vormittag der Preisverleihung etwas ahnen können. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die R&B-Sängerin nämlich ein Foto von zwei Mikrofonen, die nebeneinander liegen. Das rechte, offensichtlich beschriftet mit Keys‘ Initialen, und das linke von einem goldenen „J“ geziert. Zudem ist „Empire State Of Mind“ neben Songs wie „If I Ain’t Got You“, „Fallin“ oder auch „No One“, Teil ihres Musicals.

„Hell’s Kitchen“ verlor gegen „The Outsiders“

Die nostalgische Performance mit Jay-Z war für die Sängerin wohl selbst das Highlight des Abends, denn „Hell’s Kitchen“ konnte trotz 13 Nominierungen nur zwei Awards mit nach Hause nehmen.

Die Gewinner des Abends hießen stattdessen „Stereophonic“ (fünf Awards) und Angelina Jolies „The Outsiders“, das als Bestes Musical ausgezeichnet wurde.