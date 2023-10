Alicia Keys weist Antisemitismusvorwürfe zurück: „Ich bete für Frieden“

Ihr Paragliding-Posting auf Instagram verstand ihre Community als Anspielung auf den Terrorangriff der Hamas.

Alicia Keys hat am Montag (16. Oktober) mächtig Kritik für ein Instagram-Posting geerntet. Auf dem geteilten Foto ist die Sängerin in einer grünen Biker-Jacke zu sehen und in der Caption fragte sie die Community: „Was würdet ihr tun, wenn ihr vor nichts Angst hättest?“ Sie selbst fügte hinzu: „Ich habe ein Auge auf Paragliding geworfen …“ Dahinter folgten zwei Side-Eye-Emojis. Statt umfangreicher Antworten wurde die Musikerin daraufhin mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert.

Viele Follower:innen sahen in der Bildunterschrift eine Anspielung auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Keys wurde in der Kommentarspalte beschuldigt, „den Terrorismus zu fördern“. Grund dafür war die Tatsache, dass die Hamas bei ihren Attacken auch Gleitschirme verwendeten. Ein:e Nutzer:in schrieb zum Beispiel: „Du förderst die barbarischen Taten der Hamas-Terroristen, die nach Israel kamen und mehr als 1.300 unschuldige KINDER, Frauen, Männer, ältere Menschen und BABYS getötet haben. Ich bin völlig sprachlos. Du widerst mich an.“

Nachdem die Musikerin den Beitrag entfernte, hat sie sich nun auch in einer Instagram-Story positioniert und die Anschuldigungen zurückgewiesen. „Der Post, den ich geteilt habe, hatte in keiner Weise etwas mit dem jüngsten verheerenden Verlust unschuldiger Menschen zu tun“, sagte Keys. „Mein Herz ist gebrochen … Ich bete für den Frieden und stehe dafür ein“, formuliert sie weiter aus.