Alison Mosshart kündigt Spoken-Word-Album mit neuem Song an

Alison Mosshart hat ein neues Spoken-Word-Album angekündigt. Dieses wird den Titel SOUND WHEEL tragen und am 7. August 2020 via „Third Man Records“ erscheinen. Begleitet wird die Ankündigung von einer ersten Single. Das Video zu „Returning the Screw“ wurde erneut von Mosshart selbst produziert.

SOUND WHEEL wird zeitgleich mit einer Print-Sammlung bestehend aus Gemälden, Fotos, Kurzgeschichten und Gedichten veröffentlicht, die den Titel „CAR MA“ tragen und ebenfalls über Jack Whites Verlagszweig „Third Man Books“ erscheinen wird.

Am 9. April teilte die „The Kills“- und „The Dead Weather“-Sängerin mit „Rise“ ihre erste Single unter ihrem eigenen Namen. Einen Monate später erschien mit „It Ain’t Water“ die B-Seite zu ihrem Solo-Debüt. The Kills‘ aktuelles Album ASH AND ICE wurde 2016 veröffentlicht und erhielt von ME-Autor Andre Boße in seiner Rezension dreieinhalb von sechs möglichen Sternen.

Während eines Interviews mit NME verkündete Mosshart kürzlich, dass sie und ihr The-Kills-Partner Jamie Hince trotz der aktuellen Coronavirus-Pandemie bereits an einem neuen Album arbeiten. „Wir schreiben gerade einfach ein bisschen und nehmen Demos auf, also haben wir bis jetzt etwa drei oder vier Tracks, die uns wirklich gut gefallen und einen Haufen andere, die sich in Rotation befinden und an denen wir arbeiten.“ Vom Sound her könnten sich Fans des Rock-Duos diesmal auf eine Veränderung freuen. „Aber es werden vermutlich trotzdem noch alle erkennen, dass es sich dabei um uns handelt“, so Mosshart.