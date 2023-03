Boygenius: Supergroup mit zwei Konzerten in Deutschland

Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via, NBC. All rights reserved.

Die neue Supergroup des Rock kommt für zwei Termine nach Deutschland: Im August treten Boygenius in Berlin und Köln auf. Für Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker ist „The Record“ der nächste Schritt nach der 2018 erschienenen selbstbetitelten EP, die die Erstveröffentlichung der Indie-Gruppe markierte. Bei dessen Entstehung legten sie großen Wert auf die Beteiligung von Frauen an der Produktion. Auch der Bandname ist eine Anspielung auf die Männerdomäne Indie-Rock und in der Musikindustrie generell. Bei ihrer Gründung 2018 reagierten Boygenius auf die künstlich herbeigesehnte Rivalität zwischen ihnen, da sie als „Women of rock“ häufig miteinander verglichen wurden.

Bridgers, Dacus und Baker erlangten durch ihre Soloprojekte bereits vor der gemeinsamen EP große Bekanntheit in der Indie-Szene. Mit „Punisher“ 2020 von Bridgers, „Home Video“ 2021 von Dacus, und aus demselben Jahr „Little Oblivions“ von Baker, veröffentlichten sie ihre aktuellen Solo-Alben.

Boygenius live in Deutschland 2023

15.08. Berlin, Verti Music Hall

16.08. Köln, Palladium

Tickets für die Termine gibt es ab Mittwoch, den 08. März, 10 Uhr im Album Order Presale und ab Donnerstag, den 09. März, 10 Uhr exklusiv via eventim.de. Ab Freitag, den 10. März, 10 Uhr gibt es die Tickets ab 40,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.