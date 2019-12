Das wird Dich auch interessieren





Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 unserer Autorin Julia Friese.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Julia Friese

Sharon Van Etten – REMIND ME TOMORROW

James Yorkston – THE ROUTE TO THE HARMONIUM

Bill Callahan – SHEPHERD IN A SHEEPSKIN VEST

4. Jaimie Branch – FLY OR DIE II/BORD DOGS OF PARADISE

Jaimie Branch – FLY OR DIE II/BORD DOGS OF PARADISE

Kate Tempest – THE BOOK OF TRAPS AND LESSONS

The Düsseldorf Düsterboys – NENN MICH MUSIK

7. Taylor Swift – LOVER

Taylor Swift – LOVER

8. Marika Hackmann – ANY HUMAN FRIEND

Marika Hackmann – ANY HUMAN FRIEND

9. Bruce Springsteen – WESTERN STARS

Bruce Springsteen – WESTERN STARS

Bonnie „Prince" Billy – I MADE A PLACE

Thom Yorke – ANIMA

Purple Montains – PURPLE MONTAINS

Lana Del Rey – NORMAN FUCKING ROCKWELL!

Wilco – ODE TO JOY

15. Allah-Las – LAHS

Allah-Lahs – LAHS

Sudan Archives – ATHENA

Ezra Furman – TWELVE NUDES

Sleater-Kinney – THE CENTER WON'T HOLD

Big Thief – U.F.O.F

Billie Eilish – WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

