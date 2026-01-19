„Alle gleich“: Katja Krasavice und Ikkimel rechnen in „Bitch“ ab

Die beiden Rapperinnen feiern sich selbst und lassen Typen links liegen.

Der Anfang ist gemacht: Katja Krasavice hat einen Track featuring Ikkimel veröffentlicht. Der Titel „Bitch“ macht schon klar, wo die Reise hingeht. In dem Song befassen sich die beiden Deutschrapperinnen mit Selbstbestimmung, ganz ohne Kompromisse.

„Slim Shady“ lässt grüßen

Der Sound des knapp dreiminütigen Tracks erinnert deutlich an Eminems „Slim Shady“, inhaltlich schlagen Katja Krasavice und Ikkimel aber eine andere Richtung ein. Sie rappen etwa „halt die Fresse, ich will eh nur Sex“ und „zwei geile Schlampen, bei denen man Arsch sieht“. Sie präsentieren sich ironisch, konfrontativ.

„Alle gleich“

Schon zu Beginn des Musikvideos machen die beiden ihren Standpunkt klar: Krasavice klingelt bei Ikki durch und verkündet: „Hi Baby, wir haben ein großes Problem!“ Es geht darum, welcher Typ vernichtet werden müsste. Sie diskutieren, ob es um die „Hackfresse“ oder den „mit dem Mutterkomplex“ ginge, und entscheiden dann gemeinsam am Klapphandy: „Am Ende sind sie alle gleich!“

Im Clip ist neben den beiden Rapperinnen nur ein Mann zu sehen – erst im Boxring, dann als jemand, der von ihnen zur Seite gestoßen wird. Am Ende des Videos in Y2K-Optik liegt er reglos am Boden.

Hier „Bitch“ anhören und -schauen:

Positive Reaktionen in den Socials

Die Zusammenarbeit kommt in den sozialen Medien gut an. Eine Person schreibt bei TikTok: „dieser song ist die schwester von doja cat’s & saweetie’s song ‚best friend’“.

Andere diskutieren über die Lyrics, etwa darüber, dass Ikkimel sich selbst als „Actimel“ bezeichnet – ein Name, den ihr einst Fler als Diss gab und den sie nun für ihre Zwecke adaptiert hat.

