Anaïs sagt mehrere Festival-Auftritte für Gesundheitspause ab

Anaïs sagt mehrere Open-Air-Shows im Juli und August ab. Was bedeutet das für ihre September-Tour?

Egal ob Englisch, Französisch oder Deutsch: In den vergangenen Jahren mauserte sich Anaïs von einer Newcomerin zur etablierten Indie-Artistin und spielte unter anderem bei Shows von Cro als Supportact. Ihre im Januar zuletzt erschienene EP „wünsch dir etwas ep“ ließ ihre Fans ebenfalls nicht enttäuscht zurück. Doch jetzt muss die Künstlerin eine gesundheitliche Pause einlegen, wie sie via Instagram mitteilte.

Im Zuge dessen muss sie gleich mehrere Festival-Auftritte canceln. Was genau das für die kommende Tour bedeutet, ist bisher nicht bekannt.

Diese Festival-Auftritte sind abgesagt

Die Featureliste von Anaïs liest sich wie das Who-is-who der deutschen Indie-Bubble: von Majan über Jolle bis hin zu Carlo5. Man könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass es bei Anaïs mit um die eine Million monatlichen Spotify-Hörer:innen richtig gut läuft. Doch beruflicher Erfolg geht zum Teil mit gesundheitlichen Folgen einher, was den neuen Post von Anaïs erklärt.

Dort richtet sie sich an ihre Fans und teilt ihnen mit, dass sie zwar wunderschöne Dinge in der letzten Zeit erlebt habe, aber nicht auf die Warnsignale ihres Körpers und ihrer Psyche gehört habe.

Deshalb könne sie auf folgenden Festivals nicht auftreten:

4.07. Altstadtfest Saarbrücken

17.07 Happiness Festival

18.07 Deichbrand Festival

25.07 Oben Ohne Festival

31.07 Szene Open Air Festival

2.08 Watt En Schlick Festival

Hier der gesamte Instagram-Post von Anaïs:

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Rückkehr mit voller Energie

Aus der Pause möchte sie dann aber mit „Mehr energy als jeder fucking Flummi der Welt“ zurückkommen. Eine Aussage zu der geplanten Tour im September gab es nicht, jedoch ist anhand der Mitteilung davon auszugehen, dass sie dort wieder mit ihren Fans „alles abreißen“ kann.

In der Kommentarspalte unter ihrem Post herrscht allenfalls volles Verständnis für die Situation. Von „Gut, dass du jetzt auf dich hörst“ bis hin zu „Erhol dich gut“ wünscht ihr die Community nur das Beste, damit sie bald wieder wie ein Flummi durch die Gegend hüpfen kann.