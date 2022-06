Andy Fletchers Beerdigung: So nahmen Familie, Freund*innen und Depeche Mode Abschied

Andy Fletcher ist am Montag, 20. Juni 2022, in London beerdigt worden. Das berichtet die Fan-Seite Ultra Depeche Mode auf Facebook. Auch die britische Schauspielerin Patsy Kensit war zu dem intimen Ereignis eingeladen worden, das einem von ihr auf Instagram geposteten Foto zufolge offenbar in einer kleinen Kirche stattfand. Das Bild zeigt Familie und Freund*innen, die andächtig dabei zuschauen, wie Andy Fletcher in einem mit Blumen geschmückten Weidensarg getragen wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patsy Kensit (@patsykensit)

Dazu schrieb die Darstellerin: „Eine wundervolle Feier für dein Leben, Andy Fletcher. Unser aller Herz ist gebrochen. Grainne Fletcher, du bist einfach die unglaublichste, schönste Frau aller Zeiten und an euren wundervollen Kindern Megan und Joe sieht man, wie toll du und Fletch seid. Ich liebe euch sehr.“

Nach der Trauerfeier und Beerdigung gab es einem weiteren Foto von Kensit zufolge offenbar noch eine Zusammenkunft, die im typisch irischen Stil abgehalten wurde. Das Bild zeigt ihre beiden Söhne, die andächtig einigen Geschichten über Andy Fletcher lauschen.

Auch Depeche Mode sollen als enge Vertraute und Bandkollegen bei der Beerdigung anwesend gewesen sein. Die Band äußerte sich bislang jedoch nicht dazu. Und auch Fletchers Frau Grainne Mullan schweigt öffentlich seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes.

Andy Fletcher war am 26. Mai 2022 verstorben. Die Todesursache ist nach wie vor nicht bekannt – in einem Statement hieß es lediglich, dass der Musiker eines natürlichen Todes gestorben sei. Wo genau Andy Fletcher beerdigt worden ist, bleibt ebenfalls noch Privatsache. Ob und wann Fans also demnächst am Grab des Künstlers persönlich Abschied nehmen können, ist derzeit noch nicht klar.

Lest hier unseren Nachruf über den „Anti-Star“, wie ME-Autor Albert Koch Depeche Modes Keyboarder beschrieb, den er mehrfach zu Interviews traf.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++