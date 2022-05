Depeche Mode: Andrew Fletcher ist tot

Andrew Fletcher ist tot. Gründungsmitglied und Keyboarder der legendären Synthiepopband Depeche Mode wurde 60 Jahre alt. Seine Bandmitglieder Martin Gore und Dave Gahan teilten dies am Donnerstagabend via Twitter mit. Über die Todesursache ist bisher nichts offiziell bekannt.

In dem Tweet heißt es: „Wir sind schockiert und erfüllt von überwältigender Trauer über den frühen Tod unseres lieben Freundes, Familienmitglieds und Bandkollegen Andy ‚Fletch‘ Fletcher. Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, ein lebhaftes Gespräch, ein gutes Lachen oder ein kaltes Bier brauchte. Unsere Herzen sind bei seiner Familie und wir bitten euch, in dieser schwierigen Zeit an sie zu denken und ihre Privatsphäre zu respektieren.“

1980 wurden Depeche Mode in Basildon gegründet – von Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher und Vince Clarke. Letzterer verabschiedete sich jedoch schon kurz danach und wurde von Alan Wilder ersetzt. Seit Mitte der Neunziger-Jahre waren Depeche Mode als Trio unterwegs. Sie veröffentlichten bisher 14 Studioalben. Das aktuelle, SPIRIT, erschien 2017. Mit über 100 Millionen verkaufen Tonträgern gehören Depeche Mode zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Seit 202o sind sie Teil der Rock And Roll Hall Of Fame.

Andrew Fletcher wurde am 8. Juli 1961 in Nottingham geboren. An der Seite seines Schulfreundes Vince Clarke spielte er Bass in der Gruppe No Romance in China. 1979 gründete er mit Clark und Martin Gore die Band Composition of Sound, die sich mit Sänger Dave Gahan später in Depeche Mode umbenannte und in der Fletcher die Synthesizer übernahm. Der Rest ist Pop- und Rockgeschichte.

Seit 1991 war er mit Gráinne Mullan verheiratet. Sie hatten zwei gemeinsame Kinder.

