Anna Burch teilt Ersatztermine ihrer Deutschlandtour

Nachdem Anna Burch wie viele andere Musiker*innen ihre für Mai 2020 geplanten Konzerte wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst streichen musste, hat die Indiepop-Sängerin nun erste Ersatztermine für ihre Tour bekanntgegeben.

Musikexpress präsentiert: Anna Burch live 2020 – hier sind die Deutschlandtermine

29.09.2020 – München, Heppel & Ettlich

30.09.2020 – Berlin, Acud

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Während die Konzerte in München und Berlin auch weiterhin stattfinden, werden die Termine in Düsseldorf, Hamburg und Freiburg nach aktuellem Stand leider ersatzlos entfallen.

Anna Burchs aktuelles Album IF YOU’RE DREAMING erschien am 17. April 2020 via Heavenly/PIAS/Rough Trade. Die insgesamt zwölf Songs der Platte beschrieb ME-Autorin Christina Mohr in ihrer Rezension als „leichte, luftige Arrangements, die die träumerische Stimmung des Albums unterstreichen.“

IF YOU’RE DREAMING im Stream hören:

Zwölf Jahre war Burch mit kurzer Unterbrechung Mitglied der Folkband Frontier Ruckus, dann war Schluss. „Ich bin da reingerutscht und gleich viel getourt“, erzählt sie. Damals ging sie aufs College und war 18 Jahre alt: „Ich war unreif, aber plötzlich ständig unterwegs. Ich mochte das Touren nicht!“

Also studierte sie erstmal Film. Und machte weiter Musik. Diese war ihr schließlich schon seit ihrer frühen Kindheit in Michigan wichtig: „Meine Mutter leitete eine kirchliche Musikgruppe für Kinder. Wenn sie zu Hause Klavier spielte, setzte ich mich zu ihr und sang.“ 2018 erschien dann endlich ihr Debüt QUIT THE CURSE, das ME-Autor Johann Voigt in seiner Rezension als „schöne Musik mit schönen Menschen, die Zwirbelbärte oder Doc Martens tragen und Gitarren mögen“ bezeichnete und mit viereinhalb von sechs Sternen belohnte.