5 Newcomer, die Ihr jetzt hören solltet

The Orielles

Flackernde Glühlampen in dunklen Industrieanlagen, entstellte Gesichter im Zwielicht: Okay, das also sind die Bilder, die Sidonie Hand-Halford begeistern. Mit rauer Hustenstimme erzählt Sid am Telefon von ihrer Liebe zu David Lynchs Horrortrip „Eraser- head“. Kein überraschendes Bekenntnis für eine Studentin der Medien- und Filmwissenschaft – wohl aber für die Schlagzeugerin des Trios The Orielles aus Halifax.

Denn Sid, ihre jüngere Schwester Esmé Dee und der gemeinsame Freund Henry Carlyle Wade haben nicht nur Namen, die zum Rockstarsein prädestinieren, sondern auch einen lebensbejahenden, quecksilbrigen Sound: The Orielles lauschen dem UK-Indie der späten Nullerjahre die Schrammelei, den Surf-Twang und die Girlgroup-Harmonien ab, unterwandern den Retrorock der reinen Lehre jedoch mit Disco-, Dub- und Funkadelic-Einflüssen, die aus der Garage geradewegs in den Orbit führen. Ihr Debütalbum SILVER DOLLAR MOMENT klingt, als habe die Popgeschichte dem Trio einen Obstkorb vor die Tür gestellt

– und zur Früchteschlacht geladen.