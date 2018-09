Neues Album von AnnenMayKantereit im Anmarsch

Auch interessant 5 gute Gründe, AnnenMayKantereit zu lieben (oder hassen) Die Kölner Band AnnenMayKantereit veröffentlicht zwei Jahre nach ihrem Debüt ihr zweites Studioalbum. SCHLAGSCHATTEN soll es heißen und am 07. Dezember 2018 erscheinen.

Der erste Vorbote für die neue Platte ist das Musikvideo zum Lied „Marie“:

https://www.youtube.com/watch?v=kpviEKrWysA Video can’t be loaded: Marie – AnnenMayKantereit (https://www.youtube.com/watch?v=kpviEKrWysA)

Marie

Anstatt sich fürs neue Album ein neues Konzept zu erdenken, sich zu verbiegen oder sich an irgendwelche äußeren Einflüsse anzugleichen, haben es AnnenMayKantereit trotz ihres großen Erfolgs der vergangenen Jahre geschafft, ihrem Sound treu zu bleiben. Und nun lediglich den zweiten Teil des originalen Bandsounds auf einem Tonträger einzufangen. Zu unserer Plattenkritik vom Debüt-Album ALLES NIX KONKRETES geht’s hier entlang.

Die neue Single klingt so rau wie gehabt, vielleicht sogar ein wenig wilder und kaputter als vor zwei Jahren. Dabei sind die Texte weiterhin hochemotional und ehrlich, die Abgründe des Alltags werden weiterhin aus vollem Halse gefeiert:

„Ich glaub‘, mein Blick ist vom Vorrüberzieh’n der Städte

So müde, dass er nichts mehr hält

Mir ist, als ob es tausend Städte gäbe

Und hinter tausend Städten keine Welt Aber die ist ja eh ’n Abgrund

Und wir fallen, ich glaub, mir gefällt’s

Und ich weiß jetzt, alles dreht sich

Alles dreht sich, wenn du dich verliebst“

Eine Erzähler-Stimme

Auch interessant Themeninterview AnnenMayKantereit über Inszenierung: „Unser Image ist ein Segen“ Henning May schafft es immer noch all die Melancholie und Verzweiflung dieser Welt einzufangen, und mit voller Kraft aus seiner Brust trotz schwer beanspruchter Stimmbänder zu schreien. Dabei bringt er seine Zuhörer zum Nachdenken, Weinen, Mitschreien oder verständnisvollem Grinsen. May hat eine Erzähler-Stimme, der man sich nicht so leicht entziehen kann. Nach „Marie“ als Vorbote können wir uns auf jeden Fall auf den 7. Dezember freuen.

SCHLAGSCHATTEN jetzt auf Amazon.de vorbestellen

Zum Auffrischen, in Erinnerung rufen und Schwelgen haben wir hier für Euch „Barfuß am Klavier“, mit der etwas jüngeren und unverbrauchteren Stimm-Version von AnnenMayKantereits Henning May: