ANOHNI: Neue Single und Album im Juli

MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS wird am 7. Juli erscheinen. Eine erste Single-Auskopplung gibt es bereits.

ANOHNI beendet diesen Sommer mit MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS die siebenjährige Album-Pause. Das neue Werk von ANOHNI and the Johnsons wird am 7. Juli via Secretly Canadian herauskommen. Die erste Single „It Must Change“ ist passend zur News veröffentlicht worden – begleitet von einem Video von Iain Forsyth und Jane Pollard, in dem der britische Aktivist Munroe Bergdorf auch zu sehen ist.

„Es hat etwas Magisches, wenn man plötzlich Wörter, über die man schon lange nachgedacht hat, in eine Melodie einfügt. Ein neuronales System erwacht. Es ist nicht persönlich und doch so persönlich. Dinge verbinden sich und werden lebendig“, sagt ANOHNI in der Pressemitteilung zum neuen Release. Außerdem arbeitete auch der Soul-Producer und Amy-Winehouse-Kollaborateur, Jimmy Hogarth, mit am Projekt.

Seit dem Album HOPELESSNESS (2016) lernte ANOHNI so einiges über die Kraft der eigenen Musik: „Dass ich einen Soundtrack liefern kann, der Menschen in ihrer Arbeit, in ihrem Aktivismus, in ihren Träumen und Entscheidungen bestärken kann. Ich kann von einem Bewusstsein singen, das anderen das Gefühl gibt, weniger allein zu sein, Menschen, für die die offene Artikulation dieser beängstigenden Zeiten keine Quelle des Unbehagens ist, sondern ein Grund für Identifikation und Erleichterung. Ich möchte, dass meine Arbeit nützlich ist, dass sie anderen hilft, mit Würde und Widerstandskraft durch diese Gespräche zu gehen, die wir jetzt führen müssen.“

