Apache207 spielt 5 Zusatzshows im Januar – Vorverkauf ab dem 26.10.

Apache207 hat seine erste Tour hinter sich und will nie mehr gehen. In dem Song „Nie mehr gehen“, beziehungsweise, wie er auf Youtube, heißt „DANKESCHÖN (Nie mehr gehen)“, kündigte der Rapper am 23. Oktober fünf Zusatzshows an.

Der Ticketvorverkauf beginnt am 26. Oktober für folgende Städte: Mannheim, München, Köln, Hamburg, Berlin. Die erste Show in Mannheim findet am 14.01.23 und die letzte in Berlin am 19.01.23 statt.

„Es mach Spaß, aber es macht zu viel Spaß“, sagt er im Video, welches aus diversen Clips seiner Tour besteht. Am Ende noch zwei Sprachnachrichten von ihm, in denen der Rapper erzählt, wie er in seinem Zimmer aufwacht und denkt, er wäre immer noch im Tourbus. Es fehlt ihm auf Tour zu sein, und er bittet seine Jungs nach weiteren Konzertterminen. „Worauf ich hinaus wollte. Guck mal, ich weiß, wir können jetzt nicht noch mal durch ganz Deutschland touren, aber lass uns das mal so in paar Städten wenigstens tun, die möglich sind, jetzt auf spontan. Ein paar Zusatzshows spielen, Jungs, wenn das geht. Bitte!“

Der Track wurde von Jumpa produziert und ist eine Liebes-Ballade. Apache207 singt langsam davon, wie er abends bei einer Frau ankommt und nie mehr gehen möchte. Das Lied wurde an seinem Geburtstag veröffentlicht. Der Rapper ist jetzt 25 Jahre alt.