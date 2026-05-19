Aqua sagen Goodbye: „Barbie Girl“-Band zieht Schlussstrich

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Aqua 1997

Aqua 1997  |  Aqua-Aus: „Barbie Girl“-Band beendet ihre Karriere

Foto: Getty Images. Tim Roney. All rights reserved.

Nach über 30 Jahren ist Schluss: Aqua verkünden das Ende ihrer Karriere. Hier die Infos im Überblick.

Aqua ziehen einen Schlussstrich. In einem Instagram-Posting teilte die dänische Gruppe mit, dass sie ihre Zeit als Live-Act beendet. Mehr als drei Jahrzehnte nach der Gründung im Jahr 1995 sei der Moment gekommen, das Kapitel zu schließen.

Abschied auf Instagram

In dem Instagram-Beitrag bedanken sich die Aqua-Mitglieder bei ihren Fans und blicken auf die gemeinsamen Jahre zurück. Man habe die Welt mehrfach bereist und gemeinsam mit Millionen Menschen gesungen, heißt es sinngemäß. Geblieben seien Erinnerungen, die bleiben würden. Wer so lange zusammen unterwegs sei, lerne irgendwann auch, wann es darum gehe, das Geschaffene zu schützen. Jetzt fühle sich der richtige Augenblick an, um sich zu verabschieden – solange die Erinnerungen frisch und die Zuneigung zur Musik wie zueinander erhalten geblieben sei.

Zum Abschiedsbeitrag von Aqua auf Instagram:

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Vom Welthit bis zum Rechtsstreit mit Mattel

Aqua formierten sich 1995 in Dänemark. Zwei Jahre später erschien ihr Debütalbum „Aquarium“, das mit „Barbie Girl“ einen weltweiten Hit lieferte. Der Song über die Puppe und ihren Freund Ken landete in zahlreichen Ländern an der Spitze der Charts. Der Spielzeughersteller Mattel verklagte die Gruppe wegen der Verwendung des Markennamens, scheiterte vor Gericht aber: Ein Richter wertete das Stück als zulässige Parodie.

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Es folgten die Alben „Aquarius“ (2000) und „Megalomania“ (2011). Insgesamt soll die Band rund 33 Millionen Tonträger verkauft haben.

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Späte Rückkehr durch den „Barbie“-Film

Eine neue Welle der Aufmerksamkeit bekam „Barbie Girl“ im Jahr 2023. Nicki Minaj und Ice Spice verarbeiteten Teile des Songs für ihre Single „Barbie World“.

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Der Track war auch auf dem Soundtrack zum Kinofilm „Barbie“ zu hören. Damit erreichte das Original eine jüngere Hörerschaft, die den Song zuvor allenfalls aus dem Radio ihrer Eltern kannte.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Aqua
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