Arctic Monkeys live in Berlin: Resttickets, Anfahrt, Setlist

Arctic Monkeys spielen heute live im Rahmen ihrer Europa-Tour in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Hier gibt es alle Infos rund um die Anfahrt, Tickets und was wir von der Setlist zu erwarten haben.

Am heutigen Dienstag, 2. Mai 2023, spielen Arctic Monkeys live in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena (Kapazität 17.000 Personen). Der Einlass ist um 20 Uhr. Als Voract werden bei allen Konzerten Inhaler am Start sein.

Am vergangenen Montag (24. April 2023) hat die Gruppe das Premieren-Konzert ihrer „THE CAR“-Europa-Tour im österreichischen Linz gespielt und dabei unter anderem das erste Mal seit 2014 „Suck It And See“ ihres gleichnamigen Albums von 2011 live performt.

Resttickets?

Die Ticketpreise beliefen sich von 40 Euro bis 199 Euro. Jetzt ist die Show aber restlos ausverkauft. Zumeist überteuerte (oder sogar ungültige) Karten über Plattformen wie Viagogo zu erstehen, wird nicht empfohlen.

Arctic Monkeys live in Berlin: Setlist

Die bisherige Setlist ihrer Europa-Shows umfasste 18 Songs, mit Zugabe insgesamt 21.

Sculptures of Anything Goes Brianstorm Snap Out of It Crying Lightning Don’t Sit Down ‚Cause I’ve Moved Your Chair Why’d You Only Call Me When You’re High? Four Out of Five Arabella Cornerstone From the Ritz to the Rubble Do I Wanna Know? Pretty Visitors Teddy Picker Do Me a Favour Tranquility Base Hotel + Casino There’d Better Be a Mirrorball I Bet You Look Good on the Dancefloor Body Paint

Zugaben:

Big Ideas 505 R U Mine?

Location und Anfahrt

Die Mercedes-Benz-Arena ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mit Auto sollte man der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz folgen. Die Adresse ist Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Wer auf die Anreise mit dem Auto angewiesen ist, sollte am besten in direkter Nähe von Regional-, S- und U-Bahnstationen parken und in den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) umsteigen. Aus Richtung Zentrum West: Parkhaus am Zoo Kantstraße 8-10, 10623 Berlin–Charlottenburg

Täglich, 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 13,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Zoologischer Garten Richtung Strausberg Nord bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrtzeit: ca. 21 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 200 Aus Richtung Zentrum Ost Alexanderplatz: Q-Park am Alexanderplatz Alexanderstraße 1, 10178 Berlin

Täglich, 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 24,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle S+U Alexanderplatz Richtung Wartenberg bis Haltestelle Ostbahnhof

Fahrtzeit: ca. 17 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 655 Parkplätze Aus Richtung Hauptbahnhof: Tiefgarage Hauptbahnhof Clara-Jaschke-Straße,10557 Berlin

Täglich, 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,50 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 22,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Hauptbahnhof Richtung Ostbahnhof bis Haltestelle Ostbahnhof

Fahrtzeit: ca. 20 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 860 Parkplätze Aus Richtung Ostkreuz: Parkhaus Victoria Center Schreiberhauer Strasse 48, 10317 Berlin

Mo-Sa, 06:00 – 23:00 Uhr geöffnet

Parkgebühren: 1,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 8,00 Euro

Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Ostkreuz Richtung Warschauer Straße bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrzeit: ca. 9 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 595 Parkplätze Aus Richtung Südkreuz: Parkdeck Südkreuz Lotte-Laserstein-Strasse, 10829 Berlin

Täglich, 24 Stunden geöffnet.

Parkgebühren: 1,70 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 15,00 Euro

Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Südkreuz Richtung Ostkreuz umsteigen in die S5 Richtung Spandau bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrzeit: ca. 27 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 213 Parkplätze Wer gar nicht aufs Auto angewiesen ist und nur mit dem Öffentlichen Nahverkehr anreist, steigt S-Bahnhof Ostbahnhof oder S+U Warschauer Straße aus, um zur Arena zu gelangen.

Die Deutschland-Termine

Am 25. April 2023 spielten die britischen Alternative-Rocker bereits in München, am 27. April 2023 in Hamburg. Am heutigen Dienstag, den 02. Mai 2023, steht Berlin an. Danach treten sie am 03. Mai in Oberhausen (Ruhrgebiet) und am 08. Mai in Frankfurt auf.

Mehr über Arctic Monkeys und THE CAR

Insgesamt hat die Band zwischen dem 9. August 2022 und dem 7. Oktober 2023 116 Shows weltweit geplant, aufgeteilt in sieben Abschnitte. Der sechste Part – Europa – endet im Juli 2023 in Athen, bevor das Finale der Tour in Amerika am 07. Oktober 2023 in Mexiko City stattfindet.

Das zu der Tour gehörige Album THE CAR erschien im Oktober vergangenen Jahres und folgte auf TRANQUILITY BASE HOTEL AND CASINO (2018).