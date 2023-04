Arctic Monkeys starten Europa-Tour mit erster „Suck It And See“-Live-Performance seit 9 Jahren

Die Arctic Monkeys haben ihre „The Car“-Europa-Tour eröffnet – und dabei die Fans überrascht.

Die Arctic Monkeys haben am Montag (24. April) das Premieren-Konzert ihrer „The Car“-Europa-Tour im österreichischen Linz gespielt und dabei unter anderem das erste Mal seit 2014 „Suck It And See“ ihres gleichnamigen Albums von 2011 live performt.

Mit ihrer Tournee kommen die Briten auch für fünf Konzerte nach Deutschland und spielen zwischen dem 25. April und 8. Mai in München, Hamburg, Berlin, Oberhausen und Frankfurt. Als Voract ist für alle Konzerte Inhaler angekündigt. Die Shows sind bereits ausverkauft.

Das zu der Tour gehörige Album THE CAR erschien im Oktober vergangenen Jahres und folgte auf TRANQUILITY BASE HOTEL AND CASINO (2018).

Insgesamt spielt die Band zwischen dem 9. August 2022 und dem 7. Oktober 2023 116 Shows weltweit, aufgeteilt in sieben Abschnitte. Der sechste Abschnitt – Europa – endet im Juli in Athen, bevor das Finale der Tour in Amerika am 7. Oktober in Mexiko-Stadt endet.