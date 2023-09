Arctic Monkeys spielen erstmalig „Hello You“ live (Video)

Alex Turner performte den THE-CAR-Track erst an der Gitarre und dann am Klavier. Hört & seht hier rein.

Bei ihrer Show am 23. September in Vancouver performten die Arctic Monkeys zum ersten Mal ihren Song „Hello You“ von ihrem im Oktober 2022 erschienenen Album THE CAR live.

Frontmann Alex Turner spielte den Song zunächst auf der Gitarre an und wechselte dann zum Klavier.

Neben ihrem Live-Debüt von „Hello You“ brachten die Arctic Monkeys von THE CAR auch die Songs „Sculptures Of Anything Goes“, „Perfect Sense“, „There’d Better Be a Mirrorball“ und „Body Paint“ auf die Bühne.

„Hello You“ live:

ME-Autor André Boße gab THE CAR fünf von sechs Sternen möglichen Sternen und schrieb damals dazu: „Keine Rückkehr auf den Indie-Dancefloor, sondern weitere Lieder für Bars und Lounges.“ Die ganze Review könnt ihr hier nachlesen.

