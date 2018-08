Aretha Franklin: Bilder ihrer Karriere – mit Ray Charles, Mariah Carey, den Backstreet Boys und dem Papst

Aretha Franklin & Backstreet Boys, Radio City Music Hall in New York City, 10. April 2001

Coretta Scott King, Aretha Franklin und die First Lady of Atlanta Valerie Jackson bei der Feier des Labels Krista Records zu Ehren der „Queen Of Soul“ Aretha F. 1993 in Atlanta

Aretha Franklin im Jahr 1968, in der „Jonathan Winters Show" in LA

Am 16. August 2018 starb Aretha Franklin mit 76 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Der „Queen Of Soul“ erwiesen zahlreiche Musikerinnen und Musiker, darunter Paul McCartney, Chance The Rapper, Ariana Grande, Missy Elliott, Elton John und Nas in den sozialen Netzwerken ihre letzte Ehre.