Arlo Parks kündigt „Ambiguous Desire“ an + Single „2SIDED“ draußen

Im April soll die dritte Platte von der Britin herauskommen. Ihre neuen Einflüsse unter anderem: The Streets & LCD Soundsystem.

Arlo Parks hat die Fertigstellung ihres dritten Studioalbums bekannt gegeben. Der Titel: „Ambiguous Desire“. Die Platte erscheint am 3. April 2026. Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte die Britin auch schon mal die Single „2SIDED“ samt Musikvideo. Hier alle Infos.

Der Stilwandel und das Lachen

Für ihr neues Album vollzog Arlo Parks laut Pressemitteilung eine musikalische Neuausrichtung. Die Künstlerin ersetzte die bisherigen Live-Band-Aufnahmen durch elektronische Produktionsmittel – wie modulare Synthesizer, Ableton-Plugins und Sampler. Als Referenzen nannte die 25-jährige Singer-Songwriterin unter anderem die New Yorker Diskothek Paradise Garage, The Streets, Burial sowie LCD Soundsystem und Theo Parrish.

Zudem ließ Arlo Parks via Pressemitteilung zur Entstehung der Platte vermelden: „Während ich diese Platte aufnahm, habe ich mehr getanzt als je zuvor, ich habe auch mehr Freundschaften geschlossen als je zuvor, fand mich in der skurrilen Unterwelt von New Yorker Juke-Nächten wieder, entfesselt, habe gelacht und gelacht und gelacht.“

Thematischer Fokus auf Begehren und Sehnsucht

Das zentrale Thema des Albums beschrieb die Musikerin als „Begehren“. Zur ersten ausgekoppelten Single „2SIDED“ äußerte sich Arlo Parks weiterhin: „Im Kern geht es bei „2SIDED“ um Sehnsucht und Spannung. Es geht darum, von einem Blitz des Begehrens getroffen zu werden und den Mut aufzubringen, diesem Gefühl Worte zu verleihen, es real werden zu lassen.“

Das Musikvideo zum Track inszenierte Regisseurin Molly Burdett. Hier könnt ihr reinhören und den Clip sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auszeichnungen und bisherige Karriere

Die 1990 in London geborene Parks erhielt in ihrer bisherigen Laufbahn bereits zwei Grammy-Nominierungen – als „Best New Artist“ und für das „Best Alternative Music Album“ – sowie den Mercury Prize und einen BRIT Award. Ihr Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“ (2021) brachte ihr den Mercury Prize ein und wurde für seine introspektiven, poetischen Texte über mentale Gesundheit, Queerness und junge Liebe gefeiert. Im selben Jahr gewann sie den BRIT Award als „Breakthrough Artist“. Mit ihrem charakteristischen Sound, der Indie, Soul und Alternative miteinander verschmilzt, und ihrer sensiblen Auseinandersetzung mit emotionalen Themen hat sich Arlo Parks als eine der wichtigsten Stimmen ihrer Generation etabliert. Ihr zweites Studioalbum „My Soft Machine“ erschien 2023 und festigte ihren Status als vielseitige und ehrliche Künstlerin weiter.

Tracklist von „Ambiguous Desire“

Das Album umfasst zwölf Titel, darunter auch eine Zusammenarbeit mit Sampha: