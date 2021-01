Angeblicher Sex-Skandal um Armie Hammer: Schauspieler zieht Konsequenzen

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Armie Hammer sieht sich mit einem Sex-Skandal konfrontiert: Im Netz sind Screenshots von angeblichen Privatnachrichten mit ihm und einer anderen Person aufgetaucht. Der Schauspieler, der unter anderem für seine Hauptrolle im Film „Call Me By Your Name“ bekannt ist, hat umgehend reagiert – in einem Statement erklärte er, nicht wie geplant im Film „Shotgun Wedding“ an der Seite von Jennifer Lopez zu spielen.

Screenshots sollen gefälscht sein

Am vergangenen Wochenende (10. Januar) sind Direktnachrichten veröffentlicht worden, die angeblich von seinem Instagram-Account gesendet wurden. Darin soll Armie Hammer über gewaltvolle Sexfantasien, einem Sklaven-Fetisch und Kannibalismus gesprochen haben. Der Instagram-Account, auf dem die Nachrichten veröffentlicht worden waren, ist mittlerweile privat, nachdem sich die Screenshots auf Twitter weiterverbreitet haben. Dort vermuten viele, dass es sich um gefälschte Nachrichten handelt.

Armie Hammer: Aktuelles Statement zu den Anschuldigungen

In einem Statement von Armie Hammer, das unter anderem an Newsseiten wie „Deadline“ verschickt wurde, heißt es: „Ich antworte nicht auf die Bullshit-Behauptungen, aber angesichts der bösartigen und gefälschten Online-Angriffe gegen mich kann ich meine Kinder jetzt nicht guten Gewissens für vier Monate verlassen, um einen Film in der Dominikanischen Republik zu drehen. Lionsgate unterstützt mich diesbezüglich und ich bin ihnen dafür dankbar.“

Die Dreharbeiten für „Shotgun Wedding“ sollten in Kürze beginnen, der Start könnte sich nun aber verzögern, da ein neuer Hauptdarsteller für den Film gefunden werden muss.