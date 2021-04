„Montero (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X: Bald nicht mehr auf Spotify und Co.?

Einige Fans von Lil Nas X begannen am Dienstag, in den sozialen Medien Panik zu verbreiten, als sie entdeckten, dass die neueste Single „Montero (Call Me By Your Name)“ des Country-Rap-Crossover-Künstlers nicht mehr auf Streaming-Plattformen wie Spotify abspielbar war.

Song soll offenbar offline genommen werden

Kurze Zeit später meldete sich auch Lil Nas X selbst zu Wort und erklärte, dass dieses Phänomen auf „allen Streaming-Services passiert“ und der Song bald wohl komplett offline genommen werden soll.

it’s happening on all the streaming services 😔 https://t.co/zZUx8U9ydz — nope 🏹 (@LilNasX) April 13, 2021

Lil Nas X mit fragwürdigem Notfallplan

Doch der „Old Town Road“-Sänger möchte das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und informierte seine Followers über seinen Notfallplan. So kündigte der Musiker an, dass er den Song auf der Porno-Seite „Pornhub“ hochladen werde, damit seine Fans ihn weiterhin streamen können. Es ist schwer zu sagen, ob Lil Nas X gerade den ultimativen Streich abzieht, jedoch kam es zumindest so rüber, als meine er es mit seinem Vorhaben ernst. Verwunderlich wäre das nicht – schließlich veröffentlichten dort auch schon andere Acts wie Kanye West und Rammstein Musik.

since call me by your name is no longer working on many streaming services i will be uploading the audio to pornhub at 3pm est — nope 🏹 (@LilNasX) April 13, 2021

Auch das Label ist ratlos

Auch das Label des Musikers Columbia Records schaltete sich in die Diskussion ein und erklärte in einem Tweet, dass sie in der momentanen Situation um den Song „keine Kontrolle haben“. Die Beteiligten tun „alles Mögliche“, damit der Song auch in Zukunft wieder weltweit problemlos gestreamt werden kann.

Thanks for all your comments regarding @LilNasX “Montero (Call Me By Your Name),” It’s unfortunately out of our control but we are doing everything possible to keep the song up on streaming services. We will keep you up to date as we hear more. Thank you for understanding. — Columbia Records (@ColumbiaRecords) April 13, 2021

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Song zumindest in Deutschland noch auf allen gängigen Streaming-Services aufrufbar. Allerdings berichten einige Fans, dass er für sie nicht mehr verfügbar ist.

No way my tweet should be doing numbers like this 😭😭😭! Atleast follow me something dang 😂😏 pic.twitter.com/WXSKUCRTkJ — Taejhamel Fenceroy (@taaejhaa) April 13, 2021

Is anybody else having trouble playing #MONTERO on @Spotify? I tap on it and then it immediately stops. All other songs work pic.twitter.com/edcNUI8b29 — Chuck Fenwick (@chucklebrryfin) April 13, 2021

Yo @LilNasX why is MONTERO no longer available on YouTube in Nigeria🤤 pic.twitter.com/5ehPSVopAb — Chairman Ilorin 😎🐐 (@iamdchairman_) April 14, 2021

lmao “Montero” (Call Me By Your Name) is now skipping itself on Spotify

stream @LilNasX anyway pic.twitter.com/SZThQc2qMe — эмси быдло серотониновый каток. ( ͡° ͜ʖ ͡°) (@fucker_kun) April 13, 2021

Country-Rapper in den Schlagzeilen

Der 22-jährige Pop-Star sorgt mit seinem neuen Song schon seit einigen Woche für Furore. Nach der Veröffentlichung von „Montero“ kündigte er an, streng-limitierte Sneaker zu der Single verkaufen zu wollen, die menschliches Blut enthalten. Nach dem Nike Wind von dem Produkt bekam, reichten sie eine Klage gegen das Team von X ein und riefen alle 665 bereits verkaufte Exemplare wieder zurück.