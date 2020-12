Audio88 & Yassin rappen in „WUP“ gegen weiße privilegierte Männer (Video)

In ihrer zweiten Single-Auskopplung aus ihrem bald erscheinenden Album TODESLISTE rappen Audio88 & Yassin über weiße, privilegierte Männer und deren Sicht auf die Welt.

Wer hat nicht schon von ihnen gehört? Diese hochgebildeten, weißen Männer, die einen Aufschrei gesellschaftlicher Ungerechtigkeit relativieren müssen, indem sie beispielsweise auf „Black Lives Matter“ schlagfertig „All Lives Matter“ entgegnen. Denn es sollte schließlich niemand ausgeschlossen werden. Oder diejenigen, die sich über diese hysterischen Weltverbesserer-Teenager echauffieren, die sich für Bewegungen wie „Fridays For Future“ oder gar für die Seenotrettung im Mittelmeer engagieren und einfach nicht verstehen wollen, dass es uns doch eigentlich ganz gut geht. Ebendiesen Leuten haben die Rapper Audio88 & Yassin jetzt den Song „WUP“ (Weiß und privilegiert) gewidmet.

In Yassins Strophe heißt es zum Beispiel: „Ich sehe, dass ihr Krieg habt in 4K, sieht gut aus. Mir geht’s blendend, denn ich seh‘ nicht wie du aus.“ Ein Paradebeispiel für das gemütliche Leben in der Seifenblase oder im Elfenbeinturm. Frei nach dem Motto „Was kümmern mich die Probleme Anderer. Nach mir die Sintflut“. Umso bitterer wirken diese Textzeilen für all diejenigen, denen Empathie, Selbstreflexion und auch Weltschmerz keine Fremdwörter sind. An einer anderen Stelle geht es auch um Sexismus in der Gesellschaft: „Früher war nicht alles besser, aber auch nicht alles schlecht. Denn da gab’s noch für ein lautes Pfeifen auf der Stelle Sex“, rappt Audio 88 in seinem Part und beschreibt gekonnt die Denkweise toxischer (weißer) Männlichkeit, die sich angesichts des zunehmenden Female-Empowerments in seiner Machtposition bedroht sieht. Die armen, weißen Männer eben.

Audio88 & Yassins neues Album TODESLISTE erscheint am 12. Februar 2021.