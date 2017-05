Audioslave-Mitglieder widmen Chris Cornell eine Instrumental-Version von „Like A Stone“

Am 20. Januar feierten Audioslave eine einmalige Live-Reunion. Als Demonstration gegen Donald Trumps Amtseinführung traten sie auf dem „Anti Inauguration Ball“ der Prophets Of Rage auf. Wie einmalig diese Reunion leider werden würde, konnte damals noch keiner ahnen: Audioslave- und Soundgarden-Sänger Chris Cornell starb am 17. Mai 2017, er nahm sich nach einem Soundgarden-Konzert in Detroit das Leben.

Die Prophets Of Rage – bestehend aus den ehemaligen Rage-Against-The-Machine- und Audioslave-Mitgliedern Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford sowie aus Chuck D, DJ Lord (Public Enemy) und B-Real (Cypress Hill) – werden diesen Sommer weiterhin auf Tour gehen; am kommenden Wochenende treten sie bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf. Während der Proben dazu spielten sie eine Instrumental-Version des Audioslave-Song „Like A Stone“, ganz offensichtlich in Erinnerung an Chris Cornell, der diesen Song wie auch alle anderen Audioslave-Songs sang und mitschrieb. DJ Lord postete den folgenden Videomitschnitt auf Facebook:

Seht und hört hier das Original aus dem Jahr 2002:

Chris Cornells Asche wurde am 26. Mai 2017 in Los Angeles beigesetzt.