Auf Discogs sind Oasis recht billig zu haben

Oasis sind in aller Munde. Aber die Discogs-Preise gehen (noch) nicht durch die Decke.

Die halbe Musikwelt scheint sich auf den Vorverkauf der Reunion-Tour von Oasis vorzubereiten, deren Vorverkauf am Samstag (31. August 2024) und deren Pre-Sale am Freitag (30. August) beginnt. Es wird davon ausgegangen, dass die Tickets für die 14 Auftritte in England, Schottland, Wales und Irland binnen Minuten vergriffen sein werden. Die Nachfrage nach den einstigen Britpop-Königen ist auf dem Konzertmarkt gigantisch – die Shows im Juli 2025 werden die ersten nach 16 Jahren Funkstille sein.

Ob es auch ein neues Album der Brüder Liam und Noel geben wird, erscheint vielleicht unwahrscheinlich. Schätze wie DEFINITELY MAYBE (1994) und (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (1995) erstrahlen noch immer in hellem Glanz.

Aber (noch) nicht so recht auf Discogs. Es gibt derzeit lediglich neun Tonträger der Band, die dort für mehr als 1.000 Euro angeboten werden. Platz eins bildet das Vinyl-Boxset OASIS, erschienen im Jahr 2009, bestehend aus den sieben Platten DEFINITELY MAYBE, (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?, BE HERE NOW, THE MASTERPLAN, STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS, HEATHEN CHEMISTRY, DON’T BELIEVE THE TRUTH sowie DIG OUT YOUR SOUL.

Ein Vinyl-Album aus der 1990er-Ära, als kaum einer Vinyl kaufen wollte

Aktueller Preis: €3.150,00 + €9,50 Versand, von einem Anbieter aus Deutschland. Auf Platz zwei der Discogs-Liste befindet eine Original-LP des Oasis-Debüts DEFINITELY MAYBE aus dem Jahr 1994. „Perfect.Unplayed.pictures available“, so wird die Scheibe beworben: €2.500,00 + €15,00 Versand. Ein Vinyl-Album aus der 1990er-Ära, als kaum einer Vinyl kaufen wollte.

Das ist alles viel Schotter. Aber kein Vergleich zu den Platten, die in der Discogs-Bestenliste der höchstverkauften Tonträger zu finden sind.

Darunter allein zehn Alben, die für mehr als 10.000 Dollar veräußert wurden. Platz zwei und drei besetzt Prince, natürlich mit dem BLACK ALBUM (25.000 beziehungsweise 20.000 Dollar). Auf Platz eins steht … Scaramanga Silk (ja, genau, es ist keine Schande, ihn nicht zu kennen). Der britische DJ und Producer verzeichnet mit CHOOSE YOUR WEAPON, einer selbstveröffentlichten Platte, einen Verkaufswert von stolzen 27.000 Dollar, rund 24.000 Euro.