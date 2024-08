Oasis: Ist zum Live-Comeback auch ein neues Album in Sicht?

Die Gallagher-Brüder haben Konzerttermine für 2025 öffentlich gemacht. Folgen darauf bald auch neue Songs?

Seit der Ankündigung einer Oasis-Live-Reunion für 2025 wir über eine mögliche Veröffentlichung neuer Musik spekuliert. Während die Wiedervereinigung der Gallagher-Brüder auf der Bühne bestätigt wurde, bleibt die Frage nach einem neuen Album unbeantwortet. Doch die Anzeichen und die Geschichte der Band lassen einige interessante Schlüsse zu.

Zwei unveröffentlichte Oasis-Singles wecken Hoffnung auf neues Album

Obwohl offiziell noch keine neue Musik angekündigt wurde, gibt es Hinweise, dass ein neues Album nicht ausgeschlossen ist. Die ab dem 30. August verfügbare Reissue-Ausgabe vom Oasis-Debütalbum DEFINITELY MAYBE zum 30-jährigen Jubiläum zeigt, dass die Band immer noch ein großes Publikum erreicht.

Zwei zuvor noch unveröffentlichte Singles aus dieser Ära wurden erst kürzlich veröffentlicht. Es scheint also noch Material vorhanden zu sein, das weiter bearbeitet werden könnte.

Liam Gallagher hat in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass er offen für eine Reunion und neue Musik wäre. Obwohl Noel Gallagher lange Zeit zögerte, scheint die Möglichkeit nun greifbarer denn je. Eine Rückkehr ohne neue Musik könnte für viele Fans enttäuschend sein, besonders nach einer so langen Pause.

Live-Reunion als Antrieb?

DEFINITELY MAYBE wurde zum Meilenstein des Britpop und Noel Gallagher hat in der Vergangenheit oft betont, dass dieses Album den Geist und die Arroganz der Jugend perfekt einfängt. Seitdem hat die Band immer wieder versucht, an diesen Erfolg anzuknüpfen.

In einem Interview erklärte er, dass er und Liam seit den Aufnahmen zu (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? versucht haben, die Magie ihrer ersten beiden Alben einzufangen. Doch obwohl er zufrieden mit den nachfolgenden Werken ist, gibt er zu, dass der Erfolg von DEFINITELY MAYBE und MORNING GLORY unerreicht bleibt.

Eine Oasis-Reunion könnte die perfekte Gelegenheit sein, um neues Material zu schaffen. Die Spannungen, die die Band einst auseinandertrieben, könnten nun der Kreativität dienen. Natürlich bleibt auch die Möglichkeit, dass die Gallagher-Brüder die Live-Reunion nutzen, um ihre Klassiker neu aufleben zu lassen, ohne sich in das riskante Unterfangen eines neuen Albums zu stürzen.