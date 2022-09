Ausverkauftes Marteria-Konzert in Rostock: So kommt Ihr doch noch an Tickets

Rapper Marteria verkündete kürzlich, dass alle Tickets für das Konzert in seiner Heimatstadt Rostock restlos ausverkauft sind – sowohl auf Eventim als auch im Online-Shop des FC Hansa Rostock. Wir haben Tipps, wie Ihr vielleicht doch noch eine Karte ergattern könnt.

Am 6. September verteilte Marteria in Warnemünde an der Ostsee Fischbrötchen und Rabatt-Codes für den Ticketvorverkauf seiner Rockstock-Show 2023. Der offizielle Vorverkauf begann am 7. September um 10 Uhr – innerhalb weniger Stunden waren alle Tickets vergriffen. Auch der FC Hansa Rostock hatte ein Sonder-Kontingent von 5.000 Tickets, von denen ebenfalls nichts mehr übrig ist.

In einem Instagram-Post verkündete der Rapper fassungslos: „Unfassbar!!! Das Ostseestadion war innerhalb von einer Stunde ausverkauft! Ich kann es nicht glauben. Sprachlos. Ich liebe euch, mein Rostock“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MARTERIA (@marteria)

So bekommt Ihr doch noch ein Ticket

Wir haben einige Tipps für Euch, wie Ihr mit etwas Glück vielleicht doch noch ein Ticket für die Marteria-Show 2023 in Rostock ergattern könnt: Schaut regelmäßig in die Kommentare unter Marterias Post, in dem er den Ausverkauf angekündigt hat, denn häufig bieten Fans dort ein oder sogar mehrere Tickets zum Weiterverkauf an, wenn sie doch nicht erscheinen können.

Außerdem bietet Eventim einen fanSALE an: Fans, die ein Ticket bei Eventim gekauft haben und es weiterverkaufen wollen, können sich auf der Webseite kostenlos anmelden. Der Vorteil: Fans können die Karten nicht einfach für einen beliebigen Preis verkaufen, sondern nur für den ursprünglichen Einkaufspreis oder einen noch geringeren.

Zu guter Letzt habt Ihr natürlich noch die Möglichkeit, bei Ebay Kleinanzeigen reinzuschauen. Häufig werden dort sogar pro Anbieter mehrere Tickets angeboten, sodass Ihr eventuell noch eine Begleitung mitnehmen könnt. Wichtig ist bei allen drei Optionen, dass Ihr auf den Webseiten und Plattformen regelmäßig Ausschau haltet.

Bevor Marterias „Heimspiel“ beginnt, ist der Rapper allerdings noch in diesem Winter auf „Vollkontakt“-Tour. Tickets sind noch erhältlich – hier die Termine:

Marteria live 2022 – Deutschlandtermine:

01.12.22 in München, Olympiahalle

02.12.22 in Trier, Arena Trier

04.12.22 in Kempten, bigBOX Allgäu

05.12.22 in Frankfurt, Festhalle Frankfurt

12.12.22 in Leipzig, QUARTERBACK Immobilien Arena

13.12.22 in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17.12.22 in Köln, Lanxess Arena

18.12.22 in Münster, Messe+Congress Centrum Halle Münsterland

20.12.22 in Bremen, ÖVB-Arena