Von Wegen Lisbeth auf „SUPERCOLOR TOUR“ 2025: Termine, Tickets, Vorverkauf

Im Oktober 2025 startet die Indie-Pop-Band ihre Konzertreise. Hier alle Infos dazu.

Von Wegen Lisbeth werden im Herbst 2025 auf „SUPERCOLOR TOUR“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Die Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.

Anfang in Rostock und Ende in Berlin

Bereits am 5. Dezember fing die Berliner Band auf ihrem Instagram-Kanal damit an, die Fans auf ihre neue Konzertreihe neugierig zu machen. Dafür teilten sie zuerst einen Beitrag mit Polaroid-Fotos und einem Gameboy Color daneben. Die Frage dazu in der Bildunterschrift: „Mal angenommen, wir würden nächstes Jahr auf Tour gehen, wie würde die Tour heißen?“ Zwei Tage später präsentierte die Indie-Pop-Gruppe dann die Lösung: „Wir gehen auf SUPERCOLOR Tour 2025!“

Von Wegen Lisbeth starten mit einem Auftakt im Rostocker M.A.U.-Club am 9. Oktober 2025. Ab Mitte Oktober werden sie jeweils in Österreich und der Schweiz zwei Städten einen Besuch abstatten, um dann wieder Ende des Monats zurück nach Deutschland zu kommen. Das Ende findet die Show-Reihe dann in der Berliner Columbiahalle am 15. November 2025.

Bisher gab es noch keine Hinweise darauf, welche Setlist bei einem Konzert-Besuch auf einen warten könnte. Immerhin hat die Gruppe, bestehend aus Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Dominik „Doz“ und Julian Zschäbitz seit ihrem dritten Studioalbum EZ AQUARII von 2022 keine neue Platte mehr produziert. Was zuletzt bei keiner Show fehlen durfte: „Westkreuz“, „Chérie“, „Wenn du tanzt“ und „Elon“.

Alle Ticket-Informationen

Die Tickets sind ab sofort erhältlich. Zum Beispiel kann man sie hier erwerben. Die Kartenpreise für die deutschen Konzerte variieren je nach Standort, zwischen 44,80 Euro und 46,10 Euro. Die Preise für die Gigs in Österreich liegen bei ungefähr 49,20 Euro. Die Show in Zürich kostet 62,13 Euro pro Person. Der Ticketverkauf für den Auftritt in Bern lässt jedoch noch auf sich warten – laut des Internet-Shops der Band soll der Vorverkauf in Kürze starten. Wann genau, ist jedoch noch nicht bekannt.

Von Wegen Lisbeth live 2025 – Konzert-Termine im Überblick: