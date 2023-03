„Avatar 2“: Digitales Veröffentlichungsdatum steht fest (mit drei Stunden Bonusmaterial)

Gute Neuigkeiten für Fans von „Avatar“: James Camerons „The Way Of Water“ wird ab dem 28. März bei diversen großen digitalen Händlern, einschließlich Prime Video und Apple TV, erhältlich sein. Die digitalen Ausgaben werden auch in 4K-Ultra-HD-Qualität mit Dolby-Atmos-Audio erhältlich sein.

Bonusmaterial für Fans der Na’vi

Außerdem werden mehr als drei Stunden an noch nie gesehenem Bonusmaterial versprochen: mit den Filmemachern, der Besetzung und der Crew. Zu den Bonusinhalten gehören außerdem Featurettes über die „Herausforderungen, denen sich die Besetzung und die Crew als Filmemacher stellen mussten“, ein Blick auf den Aufbau der Welt von Pandora, Blicke auf wiederkehrende und neue Charaktere sowie Boni über die Besetzung, Stunts und viele andere Aspekte der Entstehung des Films.

Zuletzt erzielte „Avatar: The Way Of Water“ mehr Umsatz in Deutschland als jeder Film zuvor – und ist damit nun national der erfolgreichste Kinofilm aller bisherigen Zeiten.

