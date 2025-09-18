Ayliva in Leipzig 2025: Tickets, Support, Zeiten, Setlist & Anfahrt
Am 07. Oktober und am 08. Oktober tritt Ayliva in der QUARTERBACK Immobilien Arena in Leipzig auf. Hier alle Infos dazu.
Ayliva kommt am Dienstag, den 07. Oktober 2025, und am Mittwoch, den 08. Oktober 2025, im Rahmen ihrer Tour 2025 nach Leipzig. Die gebürtige Recklinghauserin wird zwei Konzerte in der QUARTERBACK Immobilien Arena spielen.
Die Tour führt die Musikerin anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie in die Schleyerhalle in Stuttgart – außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet dann am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Hier alle Infos zu den Gigs in Leipzig
Tickets für Ayliva in Leipzig: Preise und Verfügbarkeit
Die beiden Konzerte am 07. Oktober und am 08. Oktober sind restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der QUARTERBACK Immobilien Arena zu ergattern.
Ayliva live: Zeiten und Support
Die Shows beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.
Ayliva auf der Bühne: Welche Songs man erwarten kann
Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:
- Traum
- Wind
- Zwei Wochen
- Lieb Mich
- Deine Schuld
- Immer fehlst du
- Nie deins
- Scheine zählen
- Beifahrer
- In deinen Armen
- Lass mich gehen
- Ich will nicht heim
- Weißes Haus
- Ersticken
- Lilien
- Wunder
- Mein Freak
- Hälst du mit ?
- Sie weiß
- Mörder
- Ella
- Schmetterlinge
- Bei Nacht
- Nein!
- Hässlich
Anfahrt und Parken
In unmittelbarer Nähe der Arena stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Es wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, sollte am besten die Park-and-Ride-Parkplätze nutzen. Diese befinden sich unter anderem an folgenden Standorten: Leipzig Messe, Lausen, Plagwitz, Leutzsch, Völkerschlachtdenkmal. Von dort aus ist eine Weiterfahrt mit der S-Bahn oder Straßenbahn möglich.
Öffentliche Verkehrsmittel
Die QUARTERBACK Immobilien Arena ist bequem mit der Straßenbahn erreichbar. Die Linien 3, 7, 8 oder 15 führen bis zu der an der Arena gelegenen Stationen „Waldplatz“ und „Sportforum“. Von dort sind es nur wenige Gehminuten. Alternativ fährt die Linie 4 zur Haltestelle „Feuerbachstraße“. Die Linien 3, 4, 7 und 15 halten alle am Hauptbahnhof.