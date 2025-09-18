Ayliva in Leipzig 2025: Tickets, Support, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Doechii: Wer ist die neue Powerfrau des HipHop?

Ayliva kommt am Dienstag, den 07. Oktober 2025, und am Mittwoch, den 08. Oktober 2025, im Rahmen ihrer Tour 2025 nach Leipzig. Die gebürtige Recklinghauserin wird zwei Konzerte in der QUARTERBACK Immobilien Arena spielen.

Die Tour führt die Musikerin anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie in die Schleyerhalle in Stuttgart – außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet dann am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Hier alle Infos zu den Gigs in Leipzig

Tickets für Ayliva in Leipzig: Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Konzerte am 07. Oktober und am 08. Oktober sind restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der QUARTERBACK Immobilien Arena zu ergattern.

Ayliva live: Zeiten und Support

Die Shows beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.

Ayliva auf der Bühne: Welche Songs man erwarten kann

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Traum

Wind

Zwei Wochen

Lieb Mich

Deine Schuld

Immer fehlst du

Nie deins

Scheine zählen

Beifahrer

In deinen Armen

Lass mich gehen

Ich will nicht heim

Weißes Haus

Ersticken

Lilien

Wunder

Mein Freak

Hälst du mit ?

Sie weiß

Mörder

Ella

Schmetterlinge

Bei Nacht

Nein!

Hässlich

Anfahrt und Parken

In unmittelbarer Nähe der Arena stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Es wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, sollte am besten die Park-and-Ride-Parkplätze nutzen. Diese befinden sich unter anderem an folgenden Standorten: Leipzig Messe, Lausen, Plagwitz, Leutzsch, Völkerschlachtdenkmal. Von dort aus ist eine Weiterfahrt mit der S-Bahn oder Straßenbahn möglich.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die QUARTERBACK Immobilien Arena ist bequem mit der Straßenbahn erreichbar. Die Linien 3, 7, 8 oder 15 führen bis zu der an der Arena gelegenen Stationen „Waldplatz“ und „Sportforum“. Von dort sind es nur wenige Gehminuten. Alternativ fährt die Linie 4 zur Haltestelle „Feuerbachstraße“. Die Linien 3, 4, 7 und 15 halten alle am Hauptbahnhof.