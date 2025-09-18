Ayliva in Leipzig 2025: Tickets, Support, Zeiten, Setlist & Anfahrt

von 
Ayliva

Ayliva  |  Ayliva in Leipzig 2025: Tickets, Support, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Foto: Désirée Pezzetta. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Am 07. Oktober und am 08. Oktober tritt Ayliva in der QUARTERBACK Immobilien Arena in Leipzig auf. Hier alle Infos dazu.

Ayliva kommt am Dienstag, den 07. Oktober 2025, und am Mittwoch, den 08. Oktober 2025, im Rahmen ihrer Tour 2025 nach Leipzig. Die gebürtige Recklinghauserin wird zwei Konzerte in der QUARTERBACK Immobilien Arena spielen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die Tour führt die Musikerin anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie in die Schleyerhalle in Stuttgart – außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet dann am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Hier alle Infos zu den Gigs in Leipzig

Tickets für Ayliva in Leipzig: Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Konzerte am 07. Oktober und am 08. Oktober sind restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der QUARTERBACK Immobilien Arena zu ergattern.

Ayliva live: Zeiten und Support

Die Shows beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.

Ayliva auf der Bühne: Welche Songs man erwarten kann

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

  • Traum
  • Wind
  • Zwei Wochen
  • Lieb Mich
  • Deine Schuld
  • Immer fehlst du
  • Nie deins
  • Scheine zählen
  • Beifahrer
  • In deinen Armen
  • Lass mich gehen
  • Ich will nicht heim
  • Weißes Haus
  • Ersticken
  • Lilien
  • Wunder
  • Mein Freak
  • Hälst du mit ?
  • Sie weiß
  • Mörder
  • Ella
  • Schmetterlinge
  • Bei Nacht
  • Nein!
  • Hässlich
Spotify Wrapped 2024 in Deutschland: Taylor Swift, Luciano & Ayliva an der Spitze
Ayliva und Apache 207 sichern sich mit „Wunder“ Platz eins der Charts
Wie Ayliva durch eine angebliche Drohung ihres Exfreundes bekannt wurde

Anfahrt und Parken

In unmittelbarer Nähe der Arena stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Es wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, sollte am besten die Park-and-Ride-Parkplätze nutzen. Diese befinden sich unter anderem an folgenden Standorten: Leipzig Messe, Lausen, Plagwitz, Leutzsch, Völkerschlachtdenkmal. Von dort aus ist eine Weiterfahrt mit der S-Bahn oder Straßenbahn möglich.

Tortenbild, mit dem Motiv: AY-LIVA,Essbares Foto für Torten, Fondant,Tortenaufleger Ø 20cm AY-LIVA K2 personalisierbar mit WUNSCHNAME
Tortenbild, mit dem Motiv: AY-LIVA,Essbares Foto für Torten, Fondant,Tortenaufleger Ø 20cm AY-LIVA K2 personalisierbar mit WUNSCHNAME Für € 8,99 bei Amazon kaufen

Öffentliche Verkehrsmittel

Die QUARTERBACK Immobilien Arena ist bequem mit der Straßenbahn erreichbar. Die Linien 3, 7, 8 oder 15 führen bis zu der an der Arena gelegenen Stationen „Waldplatz“ und „Sportforum“. Von dort sind es nur wenige Gehminuten. Alternativ fährt die Linie 4 zur Haltestelle „Feuerbachstraße“. Die Linien 3, 4, 7 und 15 halten alle am Hauptbahnhof.

Themen aus dem Artikel:

Tour Oktober Leipzig Ayliva
Artikel Teilen